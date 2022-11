Lyt til artiklen

Steen Svartzengren, der er kendt fra DR-programmet ‘Sidste omgang i whiskybæltet’, har netop via sin advokat tilstået at have svindlet en række investorer for deres penge.

»Har drøftet med min klient, at sagen skal køre som tilståelsessag. Det er også Steen Svartzengrens ønske,« lød det fra hans advokat Jakob Lund Poulsen i Retten i Lyngby.

Steen Svartzengren tilstår underslæb for 4,8 millioner kroner og bedrageri 3,2 millioner kroner.

»Jeg erkender flere forhold af bedrageri,« siger Steen Svartzengren i retten.

Steen Svartzengren er tiltalt for underslæb og bedrageri. Foto: Olivia Loftlund Vis mere Steen Svartzengren er tiltalt for underslæb og bedrageri. Foto: Olivia Loftlund

Svartzengren er tiltalt for i alt seks forhold. Han er blandt andet tiltalt for underslæb ved at have brugt to millioner kroner af nogle småspareres penge til blandt andet sit eget privatforbrug. Penge, som han havde lovet at investere for småsparerne.

Steen Svartzengren er også tiltalt for at låne fire millioner kroner af nogle rigmænd ved at lade dem tro, at han havde kapital i sine firmaer til at kunne betalte tilbage.

Det kunne han dog ikke, og derfor mistede de pengene.

Steen Svartzengren erkender, at han ikke gav investorerne et retvisende billede af de firmaer, de investerede i. De var nemlig tabsgivende, hvis investeringerne blev realiseret her og nu – men det fik de ikke at vide:

»Det har nok ikke været fyldestgørende nok,« siger Steen Svartzengren i retten.

Det var i januar 2019, at B.T. første gang kunne afdække, at en række småinvestorer følte sig snydt af Steen Svartzengren. De havde i god tro investeret penge i Steen Svartzengrens firma Petanium Holding.

Aftalen var, at Steen Svartzengren investerede pengene, og han havde lovet dem et gedigent afkast. Men pengene forsvandt, og småsparerne havde mistanke om, at de var endt i Steen Svartzengrens lommer.

Det har siden vist sig, at deres mistanke var velbegrundet.

Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Foto: Screenshot/Impact TV Vis mere Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Foto: Screenshot/Impact TV

Steen Svartzengren blev et kendt ansigt, da han som tørlagt alkoholiker i programmet 'Sidste omgang i whiskybæltet'' delte ud af sine erfaringer med at kvitte alkoholen.

Det gjorde han blandt andet sammen med modeskaberen Erik Brandt, modellen Oliver Bjerrehuus, Shu-bi-dua-trommeslageren Bosse Hall og komikeren Thomas Wivel.

I programmet, der kørte første gang på DR i efteråret 2018, optræder Steen Svartzengren som de riges alkoholterapeut, der kender livet i whiskybæltet.

Han præsenteres som tidligere direktør i Toshiba og succesfuld forretningsmand med en stor, sort Mercedes og villa i Vedbæk med panoramaudsigt ud over Øresund.

Vagthund advarede mod Svartzengren Allerede i januar 2019 kunne B.T. afdække, hvordan Steen Svartzengren stod bag en række tvivlsomme forretninger med andres penge. B.T. talte med en række personer, der skød penge i investeringsselskabet Petanuim Holding ejet af Steen Svartzengren. Da de i december 2018 skulle have deres indskud og lovede afkast udbetalt, måtte Steen Svartzengren i en angrende mail meddele investorerne, at pengene var tabt på grund af 'fejlslagne investeringer', og han henviste også til 'tiltagende sygdom' som forklaring.

Siden viste det sig, at det ikke var første gang, at Steen Svartzengren havde tabt investorers penge. Da Steen Svartzengren i 2014 og 2015 boede i Lugano i Schweiz, formøblede han også en række småspareres penge i firmaet Hartvig Invest.

Steen Svartzengren lod investorerne forstå, at deres investeringer gik forrygende. Men i virkeligheden blev pengene tabt. Da det blev opdaget, tog Steen Svartzengren og hans kone, Linda Svartzengren, meget pludseligt til Santa Barbara i Californien. Sagen fik efterfølgende Finanstilsynet til at advare mod investeringer i Hartvig Invest.

Steen Svartzengren har også lånt sig til flere millioner kroner ved at bilde investorer ind, at han havde masser af penge og kunne betalte tilbage.

I januar 2019 kunne B.T. så afdække, at Steen Svartzengren er mere fusentast end succesrig forretningsmand.

Det viste sig blandt andet, at han havde lejet huset i dokumentaren af en rigmand, og under optagelserne blev han smidt ud af huset, fordi han ikke betalte husleje. Derfor måtte optagelserne rykkes til Erik Brandts lejlighed i København.

I retten påstår Steen Svartzengren, at han ikke har lavet et luksusliv.

»Investorernes penge er primært blevet brugt på drift af investeringsselskaberne,« siger han.

B.T. følger retssagen.