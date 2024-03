40.000 elbiler af mærket Kia e-Soul er nu blevet kaldt tilbage.

Det sker fordi, at bilen kan begynde at bevæge sig under opladningen, hvis parkeringsbremsen ikke er aktiveret manuelt.

Det medfører, ifølge det europæiske varslingssystem, European Rapex, risiko for ulykker.

Også I Danmark har flere bilejere fået besked.

»Vi har skrevet til 38 danske Kia e-Soul-ejere, som bedes køre forbi værkstedet og få bilen tjekket,« siger Lena Mejdal Iversen, der er pressekoordinator for Kia i Danmark, til B.T.

De tilbagekaldte biler vil nu blive udstyret med en automatisk parkeringsbremse. Sådan en sidder allerede på de nyere Kia Soul-modeller.

Kia e-Soul er den første af bilmærkets elbiler. De biler, der nu kaldes på værksted, er produceret mellem 26. november 2013 og 14. november 2018.

I Norge er hele 16.000 biler kaldt tilbage.

»Nordmændene var hurtigere med på elbilbølgen end os herhjemme,« forklarer Lena Mejdal Iversen.

Tilbage i 2022 måtte bilmærket kalde nogle Kia Soul-modeller tilbage, da der var problemer med de sensorer, der skulle udløse bilens airbags.