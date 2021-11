Danske Fragtmænd med hovedsæde i Aarhus har besluttet at aflyse dette års julefrokost for medarbejderne og rykke et stort heldagsarrangement til maj 2023 på grund af coronafrygt.

»Vi så det stigende smittetryk og besluttede, at det ikke er en god idé at samles til så store arrangementer. Risikoen er for stor,« fortæller adminstrierende direktør hos Danske Fragtmænd Jørn P. Skov til B.T.

Den administrerende direktør fortæller, at de godt 1200 medarbejdere har vist forståelse for beslutningen, selvom han frygtede, at han ville blive særdeles upopulær.

»De havde glædet sig, så selvfølgelig er de superærgerlige og skuffede, men de kan godt forstå beslutningen. Det skulle have været en ekstraordinær julefrokost, fordi vi heller ikke holdt sidste år, så det er sindssygt træls,« fortæller han.

Overvejer du at melde afbud til en eller flere julefrokoster?

Grunden til, at arrangementet til maj allerede nu er skubbet med et år, er, at virksomheden senest kunne melde afbud til nytår.

»Vi har ingen fornemmelse om, hvor vi er med corona til den tid, derfor har vi besluttet at rykke arrangementer endnu et år,« fortæller han.

Jørn P. Skov oplyser desuden, at han er utrolig ked af, at han måtte aflyse hos de restauranter, der skulle have stået for maden til de to arrangementer.

»Jeg ved, at det er til stor gene, så det er jeg virkelig træt af,« siger han.

Danske Fragtmænd har foruden hovedsædet i Aarhus terminaler i Aalborg, Aarhus, Herning, Taulov, Odense og Taastrup.

Onsdagens smittetal var det foreløbigt højeste i år med 3.907 smittede.