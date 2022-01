»Uopdragne møgunger.«

Sådan beskrev to pædagogiske ledere fra institutionen Solhusets afdeling Galaxen i Hørsholm torsdag nogle af børnene på stedet i en besked, der blev sendt ud til forældrene på Aula. Det skriver TV 2 Lorry.

Solhusets leder, Louise Jeppesen, og souschefen, Monika Letholm, udtrykte i beskeden deres frustration over, at en stor del af en stues 18 børn udviser uhensigtsmæssig adfærd.

»Hvis vi meget upædagogisk skulle sætte ord på, ville vi beskrive dem som uopdragne møgunger, som opfører sig vildt og ureguleret,« skriver de to ledere i beskeden til forældrene.

De skriver også, hvordan børnene - der er op til seks år gamle - slår, sparker og er onde ved hinanden, ligesom at børnene stikker af fra de voksne og svarer dem igen.

Derfor, skriver lederne, strammer de nu ind med en stram styring og kort snor.

Det har ikke været muligt for B.T. at komme i kontakt med Solhusets ledelse.

Velfærds- og kulturdirektør i Hørsholm Kommune, Jan Dehn, siger til TV 2 Lorry, at sprogbrugen i Aula-beskeden ikke normalt bliver brugt i kommunen – og at han beklager den.

Ifølge ham handler det om, at børnene reagerer på, at der er fremmede voksne på arbejde på grund af mange sygemeldinger.

Rasmus Alenkær, der er psykolog og forfatter til en lang række fagbøger på det pædagogisk-psykologiske område, har delt historien om Solhusets sprogbrug med sine 28.000 Facebook-følgere.

Her skriver han, at der popper en del spørgsmål op i hans hoved, når han læser historien:

»Er det korrekt at kalde børn for 'møgunger' i en kommunal besked til borgerne, uanset om man rammesætter begrebet som 'upædagogisk'. Ikke hvis man spørger mig. Og hvorfor skulle man vælge at kommunikere 'upædagogisk', dvs. ikkefagligt, når man henvender sig som fagperson?,« spørger han retorisk.

Han har fået en masse kommentarer til opslaget, og en af hans følgere skriver blandt andet:

»Jeg ville som forælder blive ked af sådan en besked, og jeg ville undre mig over, at pædagogerne ikke havde henvendt sig personligt til mig, hvis de oplevede, at mit barn udviste en uønsket adfærd. Jeg finder sprogbruget uprofessionelt og på ingen måde samarbejdsfremmende.«

En anden skriver, at hvis en institution bruger sådanne ord og vendinger om børnene, må de være helt i knæ, udbrændte og opslidte.

»Det er langt fra normalen med sådant et sprogbrug. Det er bekymrende. Stakkels børn og personale,« skriver vedkommende.