Det bliver for dyrt at renovere en række højhuse i Bellahøjhusene, og derfor er planerne nu droppet.

Det skriver Sjællandske Nyheder, som citerer en pressemeddelelse fra KAB på vegne af boligselskabet SAB.

Eksperter har ellers vurderet, at tre af højhusene risikerer at styrte sammen, hvis det blæser kraftigt.

Men nu har projekteringen af projektet vist, at renoveringen af de ikoniske højhuse vil løbe op i 2,6 milliarder kroner.

»Vi har nu med projekteringen fået et samlet og opdateret overblik over prisen. Og den er simpelthen for høj. Så nu går vi i en kort men intensiv tænkepause, før vi kommer med en ny plan for højhusenes fremtid,« siger Rasmus Jessing, som er byggedirektør i KAB, i pressemeddelelsen.

Boligselskaberne SAB og KAB vil nu i samarbejde med Københavns Kommune og andre myndigheder forsøge at finde »alternative løsninger« på problemet.

Højhusene er nemlig slidte og trænger nemlig gevaldigt til at blive renoveret.

Og det i en sådan grad, at det er nødvendigt at evakuere beboerne i nogle af højhusene, når det stormer eller blæser meget kraftigt.

Derfor ærgrer formanden for SAB sig også over, at det er for dyrt at renovere dem.

»Jeg er virkelig ked af, at I som beboere skal have en så nedslående besked. I har ventet i årevis på den her renovering og lever med risikoen for evakuering, når det blæser,« siger SAB-formand John B. Sørensen i pressemeddelelsen, som også er sendt som brev til beboerne.

»Det er jo godt, at vi med en færdig projektering ved, hvor dyr en renovering vil blive. Men det er frustrerende, at pengene ikke slår til, særligt i denne sag hvor renoveringen er så presserende. Jeg deler også til fulde den frustration, som mange beboere på Bellahøj har over, hvor lang tid der er gået. Vi har nu nogle vanskelige udfordringer foran os, som vi i SAB sammen med KAB skal finde svar på,« siger han.