'Jeg fortalte dig heldigvis, hvor uendelig stolt jeg er over at være med på den her plade, og at det altid vil stå som det største og smukkeste for mig.'

Sådan skriver den danske musiker Hjalmer på sin Instagram-profil,

Han er nemlig en del af et helt nyt album, der består af 12 Kim Larsen sange. 'Sange Fra Første Sal,' hedder det.

Også Kim Larsens daværende manager, Jørn Ørn, er med på albummet.

Hjalmer begynder opslaget på Instagram 'Kære Far,' og fortsætter med en rørende tekst til sin far, der er henvendt til musikerens afdøde far.

'Et af dine mottoer som du altid selv efterlevede var: “Hold stilen”, og samtidig hadede du hysteri, og når noget blev for sentimentalt. Det og alt det andet, du på fornemmeste vis gav mig med videre, vil altid sidde dybt i mit hjerte,' skriver han.

De 12 Kim Larsen sange, der er på albummet, har endnu aldrig har været udgivet, skriver Warner Music i en pressemeddelelse.

Sangene er indspillet i foråret og sommeren 2018 i Kim Larsens lejlighed, der ligger på første sal.

»Fra start til slut er det her album lavet af Kim. Han skrev sangene, forberedte alt, inden det skulle indspilles, og hvordan det skulle gøres ned til mindste detalje,« skriver Warner Music i pressemeddelelsen.

På albumcoveret ser man de tre, Kim Larsen, Hjalmer og Jørn Ørn, stå på altanen til lejligheden. De kigger ned på fotografen, der står nede på gaden.

Du kan først hører de 12 sange kl 00.00 i aften, hvor de vil være tilgængelige på diverse musiktjenester.

Kim Larsen døde den 30. september 2018, hvor han efter en lang periode med sygdom sov stille ind. Han blev 72 år.