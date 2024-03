Prisen er på 35 millioner kroner, men flere har allerede vist interesse.

Et gods på 632 kvadratmeter er blevet sat til salg i midtjyske Byrup.

Til B.T. siger Nanna Frederikke Juhl, der er filialchef hos ejendomsmægleren Ivan Eltoft Nielsen:

»Vi lagde det på nettet onsdag, og der har været en del henvendelser. Vi arbejder med nu forskellige kunder omkring ejendommen.«

Ejendommens boligareal er på 632 kvadratmeter. Der er 10 værelser. Foto: Ivan Eltoft Nielsen Vis mere Ejendommens boligareal er på 632 kvadratmeter. Der er 10 værelser. Foto: Ivan Eltoft Nielsen

For de 35 millioner kroner får man så også et grundareal på 53.706 kvadratmeter.

Ejendommen har været ejet af samme familie i snart fem årtier.

Ejendomsmægleren skriver på hjemmesiden blandt andet:

'Her kan man nemt bosætte sig hengemt og hemmeligt de næste fem årtier.'

'Det er bygget i 1906 i en tid, hvor velhavende københavnere opførte landsteder på nogle af de mest natursmukke beliggenheder i Jylland.'

Også indenfor ligner det et gods. Foto: Ivan Eltoft Nielsen. Vis mere Også indenfor ligner det et gods. Foto: Ivan Eltoft Nielsen.

'Ejendommen på Lystruphavevej 7 dybt inde i Midtjylland har forputtet sig i jydernes Bryrup i over hundrede år.'

Der er også mulighed til at købe jord til, hvis man har mere end 35 millioner kroner.

'For jagt- og hestefolk er det interessant, at matriklen på naboejendommen Løvevej 19 grænser direkte op til og ejes af samme familie. Ved også at overtage den får man ikke mindre end næsten 64 hektar jord at boltre sig på. I landzone forstås, med de skattefordele, der følger med. Her er masser af rådyr, dådyr, ænder samt kronvildt på strejf. Her er bakker og dale, søer, moser, skov, marker og gravhøje.'

Byrup ligger i en dal i det Jyske Søhøjland. Landsbyen har 1600 indbyggere, og fra den udbudte bolig på Lystruphavevej, er 20 minutter til Silkeborg.