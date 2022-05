»Vi har et problem med genopdragelsesrejser og negativ social kontrol,« siger Morten Thiessen (K), formand for Børne- og Undervisningsudvalget.

»Det er ikke et kæmpe problem, men det er et problem, der ikke er for nedadgående, og som vi ikke kan vende blikket væk fra.«

Fra april 2019 til april 2022 har sikkerhedskonsulentordningen i kommunen fået 22 henvendelser om sager, der handler om negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter, hvor omdrejningspunktet var børn og unge.

I samme periode har man modtaget 61 henvendelser om personer over 18 år, og kommunen estimerer, at 800 personer i alderen 18–29 år oplever at få deres frihed og selvbestemmelse begrænset af familien.

Det fremgår af kommunens egne bilag.

Kommunens indsats Den kommunale indsats har fire spor: Samfundsniveau, lokalniveau, individniveau og en tværgående indsats med fagprofessionelle.

Samfundsniveau tager fat i oplysning på uddannelsesinstitutioner, offentlige debatter og dialogmøder.

Lokalniveau handler om at bruge civilsafumfundet med foreninger, netværk og ung-til-unge indsatser.

Individniveau skal sikre en koordineret og systematisk tilgang til reelle problemer i kommunen og informationer om hjælp og rådgivning.

Fagmedarbejderne arbejder på tvær af indsatserne.

indsatsen skal løbe frem til 2026.

»Det er svært, for der er med garanti et stort mørketal. Men en god indikation på problemet i forhold til børn er, at vi kan se, at de ikke er i skole,« siger Morten Thiessen.

De skal tirsdag diskutere den fremadrettede indsats for at komme problemet til livs.

»Det er ikke første gang, vi har det på dagsordenen, så vi vil primært fokusere på at se på de værktøjer, vi allerede bruger og skrue på dem,« siger han.

Den tidligere strategi, som blev implementeret i 2019 og udløb sidste år, er forud for mødet blev revideret af en arbejdsgruppe.

I gruppen er repræsentanter fra Job og Velfærd, Børn og Unge samt Nordjyllands Politi.

Efter drøftelsen i Børne- og Ungeudvalget skal planen forbi Job- og Velfærdsudvalget 5. maj.

»Problemet er kompliceret at løse, og jeg tror ikke, vi har en større udfordring i Aalborg end i andre større byer. Men vi kan se, at det ikke er et problem, der løser sig selv, og derfor er vi nødt til at sætte ind,« siger Morten Thiessen.