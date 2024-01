Pernille Vermund har netop besluttet at opløse sit parti Nye Borgerlige efter store op og nedture og flere skandaler.

Nu ville være det perfekte tidspunkt at skrive en bog om partiets hæsblæsende år siden stiftelsen i 2015 – om de store og små hemmeligheder og med lyssky anekdoter.

En af de personer, der ligger inde med insider-viden nok til at skrive sådan en bog, er partiets tidligere pressechef, Lars Kaaber.

Han var med helt fra partiets start, og han var i flere år en af Pernille Vermunds tætteste allierede i dansk politik.

Men selvom han faktisk har haft planer om at skrive en bog, så kommer den ikke.

Han har fået et stort hold kæft-bolsje. Det afslører han i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen.

»Det var jo sådan en handel,« siger Lars Kaaber.

Pernille Vermund lavede en særlig handel med sin tidligere pressechef i Nye Borgerlige, da hun fyrede ham. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Pernille Vermund lavede en særlig handel med sin tidligere pressechef i Nye Borgerlige, da hun fyrede ham. Foto: Asger Ladefoged

Handlen fandt sted, da han efter Nye Borgerliges sidste dårlige valgresultat i slutningen af 2022 blev detroniseret og fyret af Pernille Vermund.

Han sagde dengang til Pernille Vermund, at han kunne skrive en bog om hende og partiet, men hun fik ham stoppet.

Hun gav ham et stort gyldent håndtryk – en fed fratrædelsesordning – til gengæld for at skrive under på, at han aldrig vil skrive en bog om hende og partiet:

»Det var en del af min fratrædelsesordning, at jeg skulle love ikke at skrive en bog,« siger Lars Kaaber.

Hvorfor?

»De var nervøse for, at jeg skulle komme ud med for mange private detaljer. Og det er da rigtigt nok. Vi har jo været et team.«

Så du har hemmeligheder om hende?

»Pernille har levet et liv, som de fleste danskere lever deres liv, men de fleste danskere får jo lov til at holde det privat, og det tror jeg også, at Pernille har lyst til.«

»Det var meget vigtigt for dem, at jeg skrev under på det.«

Lars Kaaber kunne ikke lade være med at grine, da han fortalte om handlen i Slottet & Sumpen. Vis mere Lars Kaaber kunne ikke lade være med at grine, da han fortalte om handlen i Slottet & Sumpen.

Så du fik en god fratrædelse for ikke at skrive en bog?

»Ja.«

Hvor meget får man for ikke at skrive en bog?



»Jeg tror ikke, at alle kan få lige så meget ud af det. Det kommer jo an på, hvor meget man ved.«

»Jeg tror, jeg er kontraktlig forpligtet til ikke at fortælle det.«

Hvad sker der, hvis du alligevel skriver en bog?

»Så er det noget med, at jeg skal betale det, jeg tjener på bogen, gange to og en bøde til partiet,« siger Lars Kaaber.

»Men,« tilføjer han så:

»...hvis partiet er nedlagt, så kan det jo ikke lade sig gøre,« siger han og bryder ud i grin, da det går op for ham.

Her ses Laars Kaaber og Pernille Vermund sammen i partiets travle, spæde tid tilbage i 2016. De havde et tæt parløb i flere år. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Her ses Laars Kaaber og Pernille Vermund sammen i partiets travle, spæde tid tilbage i 2016. De havde et tæt parløb i flere år. Foto: Søren Bidstrup

Hør hele interviewet med Nye Borgerliges tidligere pressechef Lars Kaaber i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen, hvor han – trods aftalen om ikke at skrive en bog – deler ud af sin viden om partiet og små anekdoter.

For eksempel fortæller han, at Pernille Vermund nogle gange »smider skoene og går på bare tæer«, når hun bliver presset og har travlt.

»Hun generer sig ikke over at være sig selv,« siger Lars Kaaber.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Pernille Vermund inden artiklens deadline.