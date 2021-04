Aldi har besluttet sig for at samle underskrifter efter byrådet i Esbjerg har afvist dem. De vil bygge en 1.200 kvadratmeter stor butik, og nu møder de endnu mere kritik.

I løbet af seks timer er det lykkedes supermarkedskæden at samle underskrifter fra 218 husstande i det område, de vil bygge butikken, skriver JydskeVestkysten.

Det sker på trods af fremlagt kritik fra flere bekymrede naboer, der selv har afleveret 240 underskrifter til politikerne i kommunen. Det er blandt andet derfor, Aldi blev afvist.

Butikken skal ligge i hjørnet af Spangsbjerg Kirkevej og Højtoftevej i Højvangskvarteret i byen, og det er netop her, at Aldi har samlet deres underskrifter fra positivt stemte borgere.

Der er bare et problem, for JydskeVestkysten har modtaget læserbrev fra en af dem, der har skrevet under på, at vedkommende gerne vil have butikken.

Læseren kunne fortælle, at Aldi under indsamlingen af underskrifter fortalte, at Esbjerg Kommune også ønskede, at butikken skulle bygges. Det er ikke sandt.

»Der må være tale om misforstået kommunikation eller i hvert fald taget ud af en sammenhæng. Det der henvises til, er, at Esbjerg Kommune i kommuneplanen har udlagt området til lokalcenter og ligeledes har en målsætning om, at et lokalcenter skal kunne rumme to udbydere af dagligvarer,« siger Carina Busk, udviklingschef hos Aldi Ejendomme, da mediet forholder hende kritikken.

Desuden forklarer hun, at indsamlingen af underskrifter blev foretaget, fordi Aldi ville bevise, at der faktisk var stor opbakning til en ny butik på 1.200 kvadratmeter.

Carina Busk mener altså, at læseren tager fejl, og Aldi ikke har indsamlet underskrifter på et falsk grundlag.

Hvorvidt butikken bliver bygget eller ej, er derfor ikke endeligt besluttet. Dog fastholder Esbjerg Kommune, at de ikke bakker op om projektet.