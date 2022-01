RB PLUS Klamydia breder sig blandt unge. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der i 2014 blev opdaget 30.881 tilfælde af den smitsomme kønssygdom. Det er det højeste antal, der hidtil er registreret. ARKIVFOTO: An undated handout photo released by Magic Circle communication on June 9, 2015 shows a sticker with a warning that reads (L) 'You won't catch chlamydia here - you'll catch it after the beach party on Rhodes - take care of yourself this summer - use a condom' and 'Get laid, get safe' (R) on a toilet seat at the Vaesteras airport, Stockholm. The Swedish health care authorities will campaign against sexually transmitted diseases (STDs) by stickers at airport toilets, one of the project leaders said on June 9. AFP PHOTO / PATRIK LINDKVIST / MAGIC CIRCLE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PATRIK LINDKVIST / MAGIC CIRCLE" - NO MARKETING / NO ADVERTISING CAMPAIGNS / NO A LA CARTE SALES / DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: PATRIK LINDKVIST