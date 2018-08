Har du spillet Lotto i Lemvig eller Lysbro, bør du nok tjekke din kupon en ekstra gang. Danske Spil står nemlig med henholdsvis 10 millioner og 1 million kroner, som mangler en ejer.

Lørdag aften var der hele 10 millioner i førstepræmiepuljen, som gik til én heldig vinder, der alene havde de syv rigtige tal.

Men vedkommende aner det tilsyneladende slet ikke. I hvert fald er ejermanden endnu ikke dukket op i Kvickly i Lemvig, hvor kuponen blev købt, for at gøre krav på de mange penge.

Foruden den helt store gevinst er der blevet vundet to gange en million via den såkaldte Millionærgaranti: De to millionærer udtrækkes på alle spillede rækker, så selv om der er nul rigtige på en kupon, kan den alligevel være en million kroner værd, oplyser Danske Spil.

Den ene vinder har vundet via sit PLUS-abonnement og kommer fra Hillerød Kommune.

Den anden har købt sin kupon på OK-tanken i Lysbro ved Silkeborg.

Har man købt sin kupon i Lysbro, kan man få den tjekket hos en forhandler eller scanne den med Lotto-appen, så man kan se, om den gemmer på en ekstra gevinst.

Når vinderen af de 10 millioner bliver fundet, vil den heldige spiller blive tilbudt millionærrådgivning, som alle spillere, der vinder over 1,5 millioner kroner, bliver.