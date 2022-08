Lyt til artiklen

Hvis jeg vandt en million i lotto, så…

Mon ikke de fleste af os har tænkt den tanke i ny og næ og samtidig gjort os tanker om, hvad vi ville bruge gevinsten til, hvis vi en dag pludselig stod med den i hånden.

Det scenario er blevet virkelighed for en mand fra Ballerup, som for nylig vandt en million kroner i Eurojackpot, og han er ikke i tvivl om, hvordan pengene skal formøbles.

Han skal nemlig først og fremmest dele dem med sin bror.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danske Spil.

»Jeg har vundet sammen med min bror. Vi spiller sammen. Så jeg er ikke blevet millionær, men halvmillionær,« lyder det fra den lykkelige vinder.

De to brødre plejer at købe syv rækker og fik noget af en overraskelse, da de tjekkede vindertallene.

»Jeg så, at flere af mine tal var grønne. Så jeg tjekkede igen og igen og igen for at se, om det var sandt. Jeg blev så glad.«

Alligevel gik der et par dage, før han kom i tanke om, at han hellere måtte tjekke, hvor meget han havde vundet.

»Og så fandt jeg ud af, at det var lidt over en million, nemlig 1.047.000 kroner. Tallet 47 var jo næsten lige meget, det var millionen, jeg gik op i,« fortæller han til Danske Spil.

Når broderen har fået sin del af gevinsten, har han en klar plan for, hvad resten af pengene skal bruges til.

»Det er et stort beløb, men trods alt ikke så stort, at jeg kan stoppe med at arbejde. Men i nærmeste fremtid kunne jeg godt tænkte mig at invitere en del af familien på en rejse til Hawaii.«