»Det tog helt overhånd. Der var fest, kæmpe højtalere og i hvert fald 70 personer på broen.«

Sådan beskriver Martin Nissen det, han så på Dronning Louises Bro fra sin lejlighed ved søerne i København fredag.

Mens solen skinnede, valfartede folk ud i det gode vejr. Men ifølge Martin Nissen og flere borgere, som B.T. har talt med, var det langt fra alle, som så ud til at følge forsamlingsforbuddet mod at samles mere end 10 personer.

Martin Nissen ringede derfor 114 klokken 18 og 21 for at gøre politiet opmærksom på festlighederne, som de unge mennesker foretog sig.

»Men de siger, at de ikke har bemanding til at komme og lukke festen. De sagde også, at de nedprioriterer, om folk overholder forbuddet på 10 personer. Det undrer mig, når vi har en lov om det,« siger Martin Nissen og fortsætter:

»Der er endda skilte ved broen, hvor politiet skriver, at de kan lukke ned for aktivitet. Det er frustrerende og er en skæring, jeg ikke forstår.«

At unge fester kan Martin Nissen sagtens sætte sig ind i. Men han savner en form for kontrol fra politiets side, når der er nogen, der ikke kan overholde kravet om en meters afstand.

»De skal have at vide, at det ikke er godt nok, og at de skal tænke sig om. Der må politiet hjælpe til. Jeg er godt klar over, at politiet er meget presset for tiden, men det her bør være en prioritet mere end en nedprioritet.«

Martin Nissen bor med udsigt over Dronning Louises Bro og kunne umiddelbart ikke se, at politiet var til stede.

Samme opfattelse deler Tina Dyhrberg, som kørte over broen lidt efter midnat natten til lørdag. Her bed hun også mærke i et væld af mennesker, der stod tæt og ikke overholdte afstandskravet.

»Slet ikke. Som i overhovedet ikke. Det var de gode gamle dage, og det undrede os rigtig meget, at folk var så tæt forsamlet. Vi undrede os også over, hvor politiet var. Vi tænkte måske, at politiet havde været der, og så havde folk måske stimlet sammen igen.«

»Dér gad jeg godt at have set politiet. At der havde været mere opfølgning. Ikke fordi jeg er hysterisk, men dér ville jeg ikke hen på grund af tætheden og alkoholen, de havde fået. Så jeg tænker, politiet godt kunne have været på dupperne.«

Hos Københavns Politi slår man til gengæld fast, at der ikke bliver nedprioriteret på området.

»Vi gør lige netop det modsatte. Vi kører med skærpede tilsyn for at opretholde forsamlingsforbuddet. Folk går mere ud for tiden, og derfor kan der ske skred. Derfor har vi en rigtig stor opgave foran os,« siger vicepolitiinspektør, Rasmus Agerskov Schultz.

Han påpeger, at der var patruljevogne til stede på forskellige tidspunkter i løbet af fredagen og bekræfter ligeledes, at der var mange mennesker til stede på broen.

»Men vores patrulje vurderede, at man var i den afstand, der kræves. Udefra kan det måske også se anderledes ud. Jeg vil ikke kalde det voldsomt, men vi er gået fra to til en meters afstand, og derfor kan det godt se ud, som om det går bananas. Men vi så ingen anledning til at bryde folk op eller sigte nogen.«