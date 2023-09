»Cepos' bestyrelse har i dag afskediget mig.«

Tænketanken Cepos skal have ny direktør, og selvom det i pressemeddelelsen ikke blev udpenslet, oplyser den afgående direktør nu, at han blev fyret.

Det skriver Cepos' afgående direktør gennem 19 år, Martin Ågerup, på Twitter.

»Bestyrelsen ønsker at se, hvad en ny direktør kan udrette med CEPOS. Det er fair nok,« skriver han videre.

På hans post kommer Jes Brinchmann Christensen, der tiltræder 1. november.

»Jeg vil gerne takke Martin for hans store engagement siden 2004. Martin har været med til at bygge CEPOS op og sikre, at vi i dag har en betydningsfuld borgerlig-liberal tænketank i Danmark,« sagde tænketankens bestyrelsesformand, Per W. Hallgren, i pressemeddelelsen fredag.

Selvom Martin Ågerup nu fortæller, at det ikke var med hans gode vilje, understreger han, at episoden skete i »mindelighed«.

»Jeg fik 19 år i mit drømmejob, hvilket jeg er dybt taknemmelig over. Stor tak til alle, især mine fantastiske medarbejdere.«

Martin Ågerup har bestridt posten, siden tænketankens spæde dage og var med til at stifte den.

Den nye direktør, Jes Brinchmann Christensen, kommer fra en stilling som vicedirektør i Dansk Erhverv.

Han har tidligere været særlig rådgiver for Brian Mikkelsen.