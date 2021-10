Det er decideret farligt at være cyklist i Aalborg.

Sådan lyder det fra Niels Sørensen fra Vodskov, der på daglig basis hopper på den tohjulede for at cykle til sit arbejde på Håndværkervej i Aalborg.

Han oplever nemlig ofte, at være tæt på at blive kørt ned.

»Nogle gange er det to gange om måneden. Man skal satme være vågen,« siger Niels Sørensen til B.T.

Torsdag kunne B.T. fortælle, at Aalborg er den mindst sikre by at cykle i, når man kigger på de fire største byer i Danmark.

Ifølge analysen fra Cyklistforbundet er der 270-281 procent større risiko for en ulykke, når man tilbagelægger en kilometer i Aalborg på cykel sammenlignet med København, Aarhus og Odense.

Og det måtte Niels Sørensen sande så sent som i denne uge, da han var på vej hjem fra arbejde. Her kom han cyklende ad cykelstien langs Hjørringvej, da en bilist pludselig svinger ud foran for at dreje på motorvejen.

»Det var lige ved og næsten. Jeg klodsede bremserne i, fordi jeg kunne se, de ikke holdt tilbage. De kørte bare videre og svingede til højre mod motorvejen,« fortæller Niels Sørensen.

»Det er med livet som indsats nogle gange,« konstaterer han.

Niels Sørensen oplever særligt udfordringer med højresvingende bilister, der ikke orienterer sig i forhold til cyklister.

»Jeg tror, det er uopmærksomhed, når man lige svinger ind for at handle i Aldi eller andre butikker,« siger han og påpeger, at det ikke kun er i Aalborg, den er gal, men også i Vodskov, hvor han selv bor.

Og selvom han mange gange når at undvige eller bremse op, inden han bliver ramt, så har Niels Sørensen oplevet at blive påkørt, når han tramper i pedalerne på cykelstien.

»Jeg tror, jeg er blevet påkørt et sted mellem fem og ti gange,« siger han.

Heldigvis er han ikke kommet alvorligt til skade, men har pådraget sig adskillige hudafskrabninger, ligesom hans tøj og cykel er blevet ødelagt.

»Jeg har oplevet, at et pakkebud tilbød mig penge til nyt tøj, så jeg ikke gik til politiet. Han vidste jo godt, at han så skulle til en ny køreprøve,« fortæller Niels Sørensen om en episode, der skete for fire år siden.

Niels tog imod pengene til noget nyt tøj og valgte ikke at at anmelde episoden.

På trods af, at Aalborg er den af de fire største byer i landet, der er farligst at cykle i, så brander Aalborg Kommune sig alligevel som cykelby. Noget som Niels Sørensen ryster på hovedet over.

»Jeg synes egentlig ikke, Aalborg er en cykelby. Det er falsk reklame. Det er ikke sikkert nok at cykle her,« siger han.

Han kunne godt tænke sig, at der blev lavet nogle flere cykelstier og ikke mindst mere fokus på området fra politiet.

»Det virker som om, de heller vil sidde i fotovogne og fange fartsyndere. Det er jo selvfølgelig deres prioritering, men man kunne gøre en indsats i de kryds, hvor det er værst,« siger Niels Sørensen.

På trods af de mange farlige situationer, han har oplevet, så har han ikke planer om at parkere jernhesten, men det er med en vis frygt, når han sætter sig i sadlen.

»Jeg frygter, at det på et tidspunkt ender galt.«