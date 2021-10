I Aalborg er der væsentligt større risiko for at komme til skade på cykel, hvis man sammenligner med de øvrige storbyer.

Cyklister i Aalborg udsættes ofte for færdselsuheld med personskader i trafikken, viser en analyse, som Cyklistforbundet i Aalborg har gennemført ud fra data fra Danmarks Statistik og Vejdirektoratet.

Det placerer Aalborg på en ærgerlig sidsteplads som den mindst sikre by at cykle i, hvis man sammenligner med København, Odense og Aarhus, hvor cyklisterne kan føle sig væsentligt mere trygge.

Når en cyklist har tilbagelagt en kilometer i Aalborg, er der 270-281 procent større risiko for en ulykke, hvis man sammenligner med Odense og København. Sammenlignet med Aarhus er risikoen cirka 191 procent større i Aalborg.

En anden sidsteplads, aalborgenserne også indtager, er det daglige antal kilometer, de tilbagelægger, som kun er på 1,4 kilometer, hvilket er under halvdelen af, hvad københavnerne cykler. I både Aarhus og Odense cykler de også mere med henholdsvis 2,1 kilometer og 2,2 kilometer.

I Aalborg Kommune har man afsat 60 millioner over de næste fire år til at forbedre vilkårene for cyklisme i Aalborg, hvor der særligt er fokus på sikkerhed herunder cykelstier.

Her er målet at få aalborgensere i alle aldre på cyklen ved at gøre det mere attraktivt.

Derudover er der også en række klimamæssige og sundhedsmæssige fordele ved at fremme sikker cyklisme i Aalborg.