Selvom Aalborg Kommune har opgivet førerløse busser på vejene, er de på vej over fjorden.

Det er kun 14 dage siden, at Aalborg Kommune annoncerede, at de opgav deres prestigeprojekt med førerløse busser på Astrupstien i Aalborg Øst. Projektet blev sat i gang marts 2020, men det nåede knap at komme i gang, inden covid-19 lukkede landet ned.

I dag har kommunen skrevet under på en aftale om leveringen af nye førerløse fjordbusser. Det skriver TV 2 Nord.

De førerløse fjordbusser skal sejle mellem Stigsborg Havnefront i Nørresundby og Musikkens Plads i Aalborg.

»For det første skal de skabe bedre forbindelse mellem bydelene i Aalborg, men det skulle jo også gerne skabe nogle arbejdspladser og måske skyde et nyt industrieventyr i gang her i Aalborg,« fortæller byrådsmedlem og rådmand Jan Nymark Thaysen (V) til mediet.

Ifølge mediet kan fjordbussen have 20-25 passagerer med ad gangen, og der bliver plads til både barnevogne, kørestol og cykler. Ifølge planen skulle de første passagerer kunne fragte sig med kommunens seneste førerløse trafikale satsning fra maj 2022.

Forsøget med de førerløse busser i Aalborg Øst kostede Aalborg Kommune 19,7 millioner kroner. Hvad den nye satsning koster, melder historien ikke noget om.