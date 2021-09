Det skulle revolutionere den offentlige transport, men må nu skrinlægges.

Projektet med de førerløse busser lakker mod enden, og busserne må tages af vejene, inden de næsten nåede at starte motoren.

»Tilladelsen til at køre projektet var på to år, og det ophører i november,« siger Maria Vestergard, civilingeniør og projektleder for busprojektet, som forklaring på afslutningen.

Hun uddyber:

»Økonomien er ikke til at fortsætte, og samarbejdet med vores samarbejdspartner, Holo, slutter nu. Og at skulle bede om en forlængelse svarer næsten til at starte forfra.«

Forsøget blev sat i gang 5. marts 2020, men det nåede knap at komme i gang, inden covid-19 lukkede landet ned 12. marts.

Den lille limegrønne bus skulle have forbedret transportmulighederne i Aalborg Øst med en 2,1 kilometer lang førerløs strækning, men nu bliver skydedørene lukket, og håndbremsen trukket.

Det ærgrer flere Aalborgensere, der havde set frem til at kunne benytte sig af den nye busrute.

»Det har altid været et problem, at den offentlige transport mellem den nordlige og sydlige del af Aalborg Øst ikke har eksisteret. Vi har mange gangbesværede og handicappede, og de kan ikke komme frem og tilbage,« siger Michael Mansdotter, der er kulturhusleder på Trekanten samt stiller op til det kommende kommunalvalg for Socialdemokratiet.

»Vi har brug for det her mere end mange andre steder i kommunen. Jeg synes, det er bekymrende, at man laver sådan et dyrt projekt og så bare vælger at skrinlægge det,« afslutter han.

Forsøget har kostet kommunen 19,7 millioner kroner.

»Jeg havde håbet, at vi havde haft en normal situation gennem forløbet. En af grundene til at vi har lavet et toårigt projekt, som er enormt lang tid i forhold til andre projekter, er at se hvilken forskel den gør i en almindelig hverdag. Desværre er det så først nu, den almindelige hverdag kommer tilbage,« siger Maria Vestergaard og refererer til pandemien.

Hun afslutter:

»Nu skal vi samle op på erfaringerne og se, hvor den har kunne løse nogle problemer, og hvor den ikke har kunne det.«

Hun afviser ikke, at projektet måske vil blive genoptaget en dag.