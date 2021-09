Halvandet år er gået, siden coronapandemien gjorde sit indtog. Siden vi har sagt farvel til mundbind og goddag til vacciner. Nu runder Danmark endnu en milepæl.

Det gør vi, når natklubber og diskoteker fra onsdag må holde åbent. Og i Aalborgs populære festgade Jomfru Ane Gade står øllene bare og venter på at blive åbnet.

Det kan Henrik Foget Jensen skrive under på.

Han er direktør i natklubben Zurf Bar i Jomfru Ane Gade, hvor de sidste festglade mennesker skal være hurtige, hvis de vil være en del af festen. På Zurf Bar har de sat en begrænsning på 300 besøgende, og næsten alt er booket.

Henrik Foget Jensen. Foto: B.T. Vis mere Henrik Foget Jensen. Foto: B.T.

»Vi kan mærke, der er en rigtig stor interesse i at komme i byen igen. Vi kører online booking, og vi kan se, at der er fyldt op, når vi åbner onsdag. Alene på Zurf har 250 gæster booket pladser.«

Og tendensen er den samme, når vi fortsætter ugen ud:

»Det fylder sig stille og roligt op. Torsdag, fredag, lørdag... Ja, der bliver nok fyldt op, så det er bare dejligt.«

Nattelivskoncernen Rekom, der ejer adskillige steder i Jomfru Ane Gade, melder også om en enorm interesse. Flere steder er allerede fuldt booket ugen ud, og ved de, der stadig har plads, er omkring 70 procent booket.

»Status er, at stort set alt er booket til midt på ugen. I forhold til weekenden skal man se at komme ud af starthullerne, så ja – man kan tydeligt se, der er tryk på,« siger salgs- og marketingchef i Rekom Aalborg Kristoffer Hjort Storm.

Han fortsætter:

»Det er heller ikke unormalt, at folk typisk booker lidt senere, end de eksempelvis gør i København. Aalborg er lidt mere flydende, og der shuffles lidt mere mellem stederne.«

Nattelivets genåbning blev slået fast 10. juni. Siden har arbejdet med at være klar til onsdag stået på, hvilket primært har handlet om tilstrækkelig personaledækning, lyder det fra Henrik Foget Jensen.

»Den vigtigste har været at få organisationen på plads. Vi har selvfølgelig mistet personale. Det gør vi normalt, qua vi har mange studerende. Men mange har også fundet andre veje, da vi har ikke kunnet love nogen noget.«

»Så da vi fik at vide, at nu måtte vi have åbent igen, så måtte vi finde nyt personale. Her i Aalborg har det dog ikke været problem, og vi er fuldt bemandet. Det har bare været lidt ekstra arbejde.«