En cykeltyv i Hjørring forsøgte torsdag formiddag at snige sig væk fra politiet, da en patrulje undersøgte en adresse for stjålne cykler.

Nordjyllands Politi havde forinden modtaget en henvendelse fra en borger, der var overbevist om, at en cykeltyv var på spil på en adresse i Hjørring.

Da politiet ankom til stedet, spottede de hurtigt seks cykler uden låse, der stod tydeligt fremme.

Efter et opslag i politiets systemer kunne patruljen konstatere, at cyklerne var meldt stjålet.

Mens betjentene var i færd med at undersøge cyklerne nærmere, kom en mand ud fra adressen. Da politiet spurgte manden til cyklerne svarede han kort, at han intet kendte til det og forlod hurtigt stedet.

Men det skulle ikke tage patruljen lang tid at sammenkæde den mistænkelige mand med cyklerne.

For med en søgning på mandens navn på Facebook Marketplace kunne patruljen konstatere, at manden rent faktisk godt kendte til cyklerne. Han havde nemlig sat en af dem til salg.

Derfor ringede politiet til manden og fortalte ham, at han nu var sigtet for tyveri af cyklerne og at hans adresse vil blive ransaget.

Og de seks cykler, som politiet i første omgang havde spottet, viste sig blot at være toppen af isbjerget. I alt konfiskerede betjentene 14 cykler, som nu er blev kørt til politigården, mens de rettere ejere findes.