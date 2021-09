En 26-årig mand bliver fredag klokken 12 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Her er den 26-årige sigtet for at have udsat en 22-årig gravid kvinde for kvalificeret vold.

Manden har sparket den gravide kvinde i maven, ligesom han har nikket hende skaller og trådt hende i ansigtet med sikkerhedssko.

Det oplyser Nordjyske Anklagere på Twitter.

Opdateres...