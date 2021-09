En 56-årig mand er onsdag blevet idømt fængsel og frakendelse af kørekortet for – med vilje – at have påkørt en kvinde.

Det oplyser anklager ved den nordjyske anklagemyndighed Thomas Klingenberg til B.T.

»Det er blevet vurderet ud for hendes forklaring, billeder, tekniske undersøgelser på gerningsstedet samt vurderinger, som retten har gjort sig.«

»Og så har retten valgt at lægge vægt på hendes forklaring.«

Retten i Hjørring: 56-årig mand idømt 4 måneders ubetinget fængsel for forsætlig påkørsel af en 29-årig kvinde på en p-plads i Frederikshavn den 27/6. Han blev desuden frakendt kørekortet i 1 år. Han modtog dommen./TKL #anklager — Nordjyske anklagere (@NjylAnklagere) September 15, 2021

Kvinden, som Thomas Klingenberg taler om, er 29 år og, ligesom manden, fra Frederikshavn. Relationen mellem dem er, at de er – eller i hvert fald var – venner.

Dramaet udspillede sig søndag 27. juni, da den 56-årige, der til daglig bor i København, var hjemme på weekend i Frederikshavn. Her havde han fået lov til at opholde sig i kvindens lejlighed.

Dagen forinden havde han også fået tilladelse til at låne kvindens bil, hvorfor han var i besiddelse af nøglerne.

Men denne søndag skulle kvinden selv bruge sin bil. Noget, manden ikke var begejstret for, oplyser Thomas Klingenberg. Han ville nemlig selv bruge den.

»Der er en del skubben frem og tilbage. Han vælger at kaste nogle af hendes ting ned fra første sal. Da hun går ned for at samle tingene op, går han ned og sætter sig i kvindens bil.«

»Hun opdager det, går hen og banker bag på bilen. Da han kører fra stedet, er det så, at han kører hen over hendes ben. Han kørte fra stedet uden at hjælpe hende og skulle have råbt 'fede kælling' efter hende,« lyder det fra Thomas Klingenberg.

Og det var dette optrin, der onsdag var for Retten i Hjørring.

Manden blev idømt fire måneders ubetinget fængsel for påkørslen af kvinden, ligesom han har mistet retten til kørekort i et år.

Den 56-årige modtog dommen.