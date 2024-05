En grim familietragedie udspiller sig i disse dage i Tyskland.

På en jagttur har en 18-årig mand angiveligt skudt og dræbt sin 54-årige far.

Med vilje.

Det skriver Der Spiegel.

Episoden fandt sted i nærheden af Burgbernheim i Bayern.

Til Der Spiegel siger en talsmand for det lokale politi:

»Vi går ud fra, at lovovertrædelsen var forsætlig.«

Det var nogle vandrere, der onsdag eftermiddag opdagede et lig.

Næsten samtidig kontaktede den dræbtes kone politiet for at fortælle, at hendes søn havde fortalt hende, at han havde skudt sin far på deres jagttur.

Den 18-årige meldte sig selv senere til politiet. I hans bil fandt de et gevær.

Dykkere fandt et andet gevær i en sø i nærheden, hvor sønnen meddelte, at han havde smidt det.

Baggrunden for den eventuelle forbrydelse og et motiv er stadig uklart.

Da sønnen blev stillet for en dommer, valgte han ikke at udtale sig.

Politiet håber nu, at obduktionen af liget kan give flere svar.

Den 18-årige sidder varetægtsfængslet sigtet for manddrab.