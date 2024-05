De mange russiske soldater gik ud i det åbne til det, der tilsyneladende var en træningsøvelse.

Med en afstand på næsten 100 kilometer til fronten ville de være i god sikkerhed for dødbringende ukrainske angreb. Troede de.

Men det var de ikke, skriver Forbes.

For dér ved Kuban i Luhansk endte det særdeles blodigt tidligere i denne uge. Og årsagen?

Her ses området lige inden nedslaget. Foto: Droneoptagelser Vis mere Her ses området lige inden nedslaget. Foto: Droneoptagelser

Ja, den kan beskrives med seks bogstaver. ATACMS.

Med de langtrækkende - og ikke mindst præcise - missilaffyringssystemer, som ukrainsk militær nu har modtaget fra USA, er virkeligheden blevet en helt anden i krigen mod Rusland.

Onsdag gik det op for de russiske soldater ved Kuban.

Satelitbilleder viser således, hvordan en drone angiveligt i første omgang havde lokaliseret de mange russiske soldater i den østlige del af Ukraine.

Her ses området lige efter nedslagene. Bemærk mængden. Foto: Droneoptagelser Vis mere Her ses området lige efter nedslagene. Bemærk mængden. Foto: Droneoptagelser

Optællinger viser, at der skulle være omkring 116 samlet på et helt åbent stykke land.

Hvor flere ATACMS-missiler minutter senere slår ned direkte oven på dem. Og omkring dem.

De har en rækkevidde på mere end 300 kilometer

»Onsdagens angreb kan meget vel være et af de blodigste i krigen,« som Forbes skriver.

ATACMS-missilerne består af flere sprænghoveder, der spreder sig og derfor i virkeligheden rammer et enormt areal. Det ses tydeligt på satelitbillederne, hvilket også tænketanken Institute for the Study of War beskriver. Det kan ligeledes ses i billederne i denne artikel.

Det vides ikke med sikkerhed, hvor stor en andel af de russiske soldater på stedet, der blev dræbt.