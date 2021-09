Fredag eftermiddag vil statsminister Mette Frederiksen (S) gå en tur igennem Aalborg sammen med borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) og regionsrådsformand Ulla Astman (S), og her kan de godt regne med, at de bliver mødt med modstand.

Hvis du befinder dig omkring Nytorv i Aalborg fredag mellem klokken 16 og 17, vil du muligvis støde ind i enten statsminister Mette Frederiksen, borgmester Thomas Kastrup-Larsen eller regionsrådsformand Ulla Astman – og ikke mindst en masse sang og musik. Det er dog ikke den klassiske socialdemokratiske sang 'Når jeg ser et rødt flag smælde', som vil møde de tre socialdemokrater, men derimod en sang skrevet til lejligheden, som handler om motorvejen over Egholm.

Repræsentanter fra 'Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen' vil nemlig møde op på Nytorv samme tid som de tre socialdemokrater, men demonstrationen kommer til at foregå med sang og musik fremfor med bannere og råb. Der har tidligere være fællessang og musik mod en motorvej henover Egholm, men det er første gang, at den musikalske demonstration foregår på Nytorv, forklarer arrangøren bag Else Marie Tolbøll.

»Vi plejer jo at stå der, hvor motorvejen skal være, men i dag kommer vi til at stå centralt på Nytorv og synge slagssangen 'Aalborg er skidegrøn', som er skrevet til formålet, og som vi altid synger ved vores demonstrationer,« fortæller hun.

'Aalborg er skidegrøn' er blevet til løbende, og der er blevet tilføjet vers, når der tidligere har været fællessang. Else Marie Tolbøll er selv violinist i Aalborg Symfoniorkester, og det er hendes mand, Martin Granum, som har skrevet sangen.

Der er ingen tvivl om, hvad hensigten er med den ellers meget fredelige form for demonstration.

»Vi vil gerne vise den folkelige modstand, nu hvor politikerne selv stiller sig frem i det offentlige byrum – og særligt her op til kommunalvalget. Derfor bliver vi ved med at vise den folkelige modstand, og så håber vi, at der er nogle, som vil lytte og forstå, at verden ser anderledes ud end i 2014, hvor beslutningen om linjeføringen blev truffet,« fortæller Else Marie og fortsætter:

»Vi gør det i dag, fordi der kommer en statsminister, som jo er den øverste i landet og har så stor indflydelse. Vi håber, det kan skabe synlighed om vores projekt. Det er jo vores forhåbning, at sang og musik kan være med til at flytte en motorvej, og motorvejen er jo ikke bygget, før den står der. Nu hvor Mette Frederiksen selv er fra Aalborg, kan det godt undre mig, at hun ikke kan se, hvor meget der bliver ødelagt med motorvejen henover Egholm.«

Udover at vise den folkelige modstand på fredelig vis, håber Else Marie Tolbøll også, at sang og musik kan være vejen frem i kampen mod motorvejen.

»Vi vil gerne i dialog om politikernes grønne visioner for Aalborg – og så skal sangen 'Aalborg er skidegrøn' sidde fast i hovedet, når de går hjem.«

Else Marie regner med, at der vil møde omkring 100 mennesker op til sang og musik mod motorvejen over Egholm. Bevægelsen vil stå der fra 15.45-17 centralt på Nytorv med en masse sang og musik.