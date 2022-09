Lyt til artiklen

Søren Pape stod egentlig til at skulle ledsages af sin mand Josue Medina Vasquez.

Men i stedet dukkede han op på den røde løber til Dronningens 50-års regeringsjubilæum sammen med partiformand for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg.

»Det var egentlig tilfældigt, at vi endte sammen, men kan man få en bedre ledsager? Det tror jeg ikke,« griner Inger Støjberg, da B.T. spurgte, om de to skulle ledsage hinanden til aftenens fejring.

Søren Pape fortæller ellers, at Josue stod på gæstelisten, og at det altså var meningen, at han skulle have været med. Men angiveligt var der noget sygdom, der stod i vejen for aftenens fejring.

»Han er kommet med en flyver i dag og var meget utilpas. Så vi prioriterede, at det var bedre, hvis han kommer med i morgen aften i stedet for i aften,« fortæller han.

»Så nu bliver han forhåbentligt frisk til i morgen, og vi glæder og meget til i morgen,« slår han fast.

Omkring 1.200 gæster var på Dronningens gæsteliste.

