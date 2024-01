Kong Frederik er lige nu på sit første officielle udlandsbesøg, efter han overtog rollen som regent.

I første omgang meddelte Kongehuset, at han blev flankeret af tre minister på turen, men nu optræder også forsvarsminister Troels Lund Poulsen pludselig på programmet.

'Majestæten vil under besøget være ledsaget af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, forsvarsminister Troels Lund Poulsen, klima- energi og forsyningsminister Lars Aagaard og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen,' lyder det i beskrivelsen hos Kongehuset.

Forsvarsministeriet vil til B.T. ikke svare på hvorfor, ministeren er med på besøget og hos Kongehuset lyder det, at man må spørge Udenrigsministeriet.

De ønsker dog heller ikke at svare, men henviser til Forsvarsministeriet.

Kongen står med sit besøg i spidsen for en dansk erhvervsdelegation i Polen med fokus på energieffektivisering og klimavenlig landbrugsproduktion.

Derfor er det ikke svært at se, hvorfor Kongehuset har valgt at invitere udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, klima- energi og forsyningsminister, Lars Aagaard og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen.

Men hvad laver ministeren for krudt og kugler på Kongehusets klimatogt?

Kong Frederik X modtages af Polens præsident Andrzej Duda i Præsidentpaladset i Warszawa, Polen, onsdag den 31. januar 2024. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Forsvarsministeriet kan ikke sige mere, end at ministeren har andre 'officielle ærinder' i Polen, samtidig med erhvervsfremstødet.

Han er altså ifølge ministeriet ikke en del af programmet, udover torsdagens sidste punkt: Grand Dinner i Kubicki-arkaden ved Kongeslottet i Warszawa.

Og det er ikke så underligt, at Troels Lund Poulsen vælger at spise sin aftensmad i det fine selskab, hvis man spørger B.T.s politiske analytiker.

»Der skulle da stå idiot på ryggen af ham, hvis han ikke tog noget af den shine, det giver at blive set på Kongens første officielle besøg,« siger Henrik Qvortrup.

Kongen fungerer altså som en magnet for tiden.

»Den der kongeeffekt skal man ikke undervurderer for tiden.«

Forsvarsministeriet fortæller, at baggrunden for Troels Lund Poulsens besøg i Polen vil blive belyst torsdag.

B.T. dækker hele Kongens besøg i polen. Du kan følge med her.