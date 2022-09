Lyt til artiklen

Der er ikke mange som står i kø til et samarbejde med norske prinsesse Märtha Louise.

Tirsdag blev det offentliggjort, at Epilepsiforeningen afsluttede deres samarbejdet med prinsessen på baggrund af hendes shaman-kæreste Durek Verretts holdninger til lægevidenskaben.

Og nu kan flere være på vej. Det skriver norske NRK.

»At det er en udfordring for os, er der ingen tvivl om,« siger generalsekretær Bo Gleditsch i Norsk Gigtforening, en af ​​de foreninger, som prinsesse Märtha Louise er protektor for i dag.

Han fortæller, at foreningen bygger på lægevidenskaben, og at det er blevet en udfordring for foreningens integritet at have prinsesse Märtha Louise som protektor. Tidligere kunne NRK også fortælle, at Epilepsiforeningen valgte at bryde med prinsessen i 2020.

»Uroen omkring prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett blev en del af diskussionen i forbundets bestyrelse, fordi vi er optaget af skolemedicin. Som patientorganisation er vi opsat på at arbejde tæt sammen med fagfolk og fremme det, der er videnskabeligt bevist. Det, Durek Verrett formidler, er imod vores etik,« siger forbundsleder Bente Nordahl Langsø fra Norsk Epilepsiforbund til NRK.

Prinsesse Märtha Louise havde været Epilepsiforeningens protektor i flere år. En organisation tildeles normalt protektion og kongelig pragt for fem år ad gangen.

Den kontroversielle shaman Durek Verrett har tidligere på måneden mistet sin TikTok-konto med over 230.000 følgere.