Gennem to år dannede modellen og skuespillerinden Cressida Bonas on and off par med prins Harry.

Nu sætter hun ord på bruddet med den britiske prins.

Det gør hun i et sjældent interview med News Corp Australia, hvor hun afslører, at hun frygtede at blive en del kongehuset, der i den grad bliver medieovervåget i Storbritannien.

Cressida Bonas fortæller, at hun var bange for, at forholdet til den nu 35-årige prins ville give hende et ry som værende en såkaldt 'it'-girl, som unge piger ville se op til.

Arkivfoto af prins Harry og Cressida Bonas. Foto: GLYN KIRK Vis mere Arkivfoto af prins Harry og Cressida Bonas. Foto: GLYN KIRK

»Frygten for at fejle, frygten for at blive afvist, frygten for ikke at gøre det rigtigt, frygten for ikke at være perfekt… det, tror jeg, har begrænset mig i nogle aspekter af mit liv,« fortæller den i dag 31-årige model og skuespiller.

Hun understreger dog, at hendes selvtillid den dag i dag er styrket markant på grund af det tidligere forhold til prinsen.

»Jeg føler, at jeg har fået en god portion selvtillid, og jeg har lært ikke at tage de små ting for tungt,« siger hun og fortsætter:

»Det har givet mig en større følelse af, hvad der betyder noget i livet, og en større følelse af, hvad jeg vil have, og hvad jeg ikke vil have.«

Arkivfoto af Cressida Bonas og prins Harry. Foto: STEFAN WERMUTH Vis mere Arkivfoto af Cressida Bonas og prins Harry. Foto: STEFAN WERMUTH

Det var prins Harrys kusine, prinsesse Eugenie, der tilbage i 2012 introducerede prinsen for Cressida Jones. De to dannede efterfølgende par to år frem inklusive pauser hist og pist.

Selvom det er seks år siden, at prins Harry og Cressida Bonas brød med hinanden, er de bestemt ikke ude af hinandens liv.

Faktisk er deres forhold så godt, at Cressida Bonas deltog i prins Harrys bryllup, da han i maj 2018 blev gift med Meghan Markle.

Cressida Bonas har også fundet kærlighed på ny siden forholdet med prins Harry. Navnet har hun dog ikke helt formået at flygte fra, da hendes forlovede også hedder Harry – nemlig Harry Wentworth-Stanley.