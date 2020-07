I den britiske region Cornwall har man nogle helt særlige regler, når det kommer til, hvem der skal arve penge og ejendomme, når et menneske, der hverken har skrevet et testamente eller har nogle overlevende slægtninge tilbage, dør.

Her går pengene og ejendommen nemlig til prins Charles. Det skriver The Telegraph.

Det skyldes nogle gamle regler, som kan dateres helt tilbage til kong William IV, som reagerede fra 27. juni 1830 og frem til hans død 20. juni 1837.

Et regnskab viser, at prins Charles har modtaget mere end en million pund fra mennesker, som er døde i Cornwall.

Prins Charles. Foto: BEN BIRCHALL

Det svarer til lidt over otte millioner kroner.

Prins Charles modtog 868.000 engelske pund (over 5,7 millioner danske kroner) fra afdøde beboere, samt ejendomme mellem april 2019 og til slutningen af 2019, og så modtog han 201.000 pund (over 1,3 millioner danske kroner) fra januar 2020 til slutningen af regnskabet i marts måned 2020.

Det viser regnskaber, der er blevet offentliggjort i sidste uge.

De samme konti viste, at Prins Charles årlige indkomst fra hertugdømmet er på mere end 22 millioner pund, som altså svarer til næsten 182 millioner kroner. Og det er selvom at det forventes at falde på grund af faldet af aktieværdier forårsaget af coronapandemien.