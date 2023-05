Martin Jørgensen har pakket sydfrugterne og er flyttet til Firenze.

Og ifølge to juraeksperter så stiller det grevinde Alexandra i en rigtig skidt position, når hun skal fortsætte jagten på de millioner, han fuppede hende for under deres ægteskab.

Det var Se&Hør, der først kunne afsløre, at Martin Jørgensen var flyttet til Firenze, og B.T. har ligeledes fået flytningen bekræftet ved et opslag i CPR-registeret.

Men gældskravet på de omtrent 5,5 millioner kroner, som Martin Jørgensen har erkendt at skylde grevinde Alexandra, stadig står ved magt – også i Italien.

»Det er aldrig en fordel, at skyldner flytter til udlandet,« understreger professor Ulrik Rammeskow fra det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet overfor B.T.

»Men det er ikke sådan, at gælden bare forsvinder. I princippet skylder han de penge, til han falder død om – men det er ikke det samme, som at hun får pengene.«

Mod slutningen af januar i år fik Martin Jørgensen Fogedrettens ord for, at han med sin daværende økonomi, ikke kunne betale grevinde Alexandra de knap 5,5 millioner kroner, han skylder hende.

Penge fra ikke mindst den 58-årige grevindes daværende apanage, som den 45-årige reklamemand under deres ægteskab havde forklaret gik til investeringer. Men i stedet brugte på fest og farver. Og som grevinden i slutningen af sidste år stævnede ham for at få betalt af på.

Grevinde Alexandra og daværende gemal Martin Jørgensen ankommer til festforestillingen i Danmarks Radios Koncerthus 14. januar 2012 i anledning af dronning Margrethes 40-års regentjubilæum. Foto: Jeppe Michael Jensen

Mindre end tre måneder skulle der så gå efter dommen i Fogedretten, før Martin Jørgensen skiftede lejelejligheden på Frederiksberg ud med en adresse i den solrige toscanske hovedstad Firenze.

Det betyder dog ikke, at Martin Jørgensen ikke også sagtens kunne have sluppet for at betale sin gæld herhjemme, understreger Christian Rützou Hornskov overfor B.T.

Christian Rützou Hornskov er ph.d.-studerende ved København Universitets Juridiske Falkultet og forsker ikke mindst i, hvordan fremtidens fogedret bør se ud.

Og en af hans konklusioner er, at Danmark er et af de værste steder at have private skyldnere.

»Grevinde Alexandra står i hvert fald ikke alene i den situation. For det er et velkendt trick at flytte til udlandet, hvis man gerne vil slippe for at betale sin gæld, men det behøver man faktisk ikke engang at gøre i Danmark. For Martin Jørgensen eksempelvis kunne fortsætte med at tjene en høj månedsløn uden at betale af til evig tid,« forklarer Christian Rützou Hornskov.

»Det eneste, det kræver at slippe for at betale sin gæld i Danmark, er dybest set bare, at man beslutter, at man ikke vil.«

Christian Rützou Hornskov forklarer, at reglerne omkring gældsinddrivelse i Fogedretten stammer fra 1973, hvor samfundet så ganske anderledes ud.

Hvad synes du om, at Fogedretten ikke kan kræve Martin Jørgensen at lægge sine økonomi om, så han kan betale grevinde Alexandra?

Der var ikke lige så mange muligheder for at leje og lease, hvilket i dag er en nem måde at få brugt sine penge uden at eje noget, så man kan blive erklæret insolvent i Fogedretten og dermed gældsfritaget til sine private kreditorer for et halvt år.

»Siden er reglerne få gange blevet opdateret, men kun hvor det er kommet staten til gode. Grevinde Alexandra og alle os andre kan eksempelvis ikke kræve lønindeholdelse, som staten kan, fordi de blev trætte af debitorer, som lavede samme trick som Martin Jørgensen nu laver,« fortæller fogedretsforskeren.

Hvad skal grevinde Alexandra gøre?

Selvom Martin Jørgensen sagtens kunne have blevet boende i Danmark uden at betale af på sin gæld til grevinde Alexandra, så besværer hans flytning til italienske Firenze alt andet lige grevinde Alexandras ønske om at se sine millioner igen.

»Grevinde Alexandra kan gøre to ting nu,« forklarer juraforsker Christian Rützou Hornskov.

»Hvis hun tror, flyttetricket er et trick, så kan hun forsøge at indkalde Martin Jørgensen til den danske fogedret stadigvæk. Så dukker han antageligvis ikke op, og så er næste skridt at få ham politifremstillet, så han bliver snuppet i lufthavnen og kørt i Fogedretten, hvis han nogensinde kommer til Danmark.«

Christian Rützou Hornskov understreger dog, at Martin Jørgensen her nemt bare vil kunne blive erklæret insolvent igen.

Martin Jørgensen og grevinde Alexandra tilbage i 2006. Foto: NYMANN BO

Derfor er mulighed nummer to med at køre sagen videre i Italien mere sandsynlig at lykkes med.

»Du får ham ikke til at møde op i Fogedretten, hvis han bor i Firenze. Hvis han reelt bor der, så har han såkaldt værneting i Italien, og så skal grevinde Alexandra kalde ham ind til det, der svarer til Fogedretten der – og så bør hun finde en advokat, der under de italienske regler skal forsøge at indkræve pengene fra Martin Jørgensen,« forklarer fogedretsforskeren.

Men det er omkosteligt at føre en sag videre i et andet land, tilføjer juraprofessor Ulrik Rammeskow.

»Det vil med al sandsynlighed blive en dyrere proces, fordi der kan blive brug for en italiensk advokat, og man kan komme til at bruge tid på at lokalisere, om der er aktiver i udlandet, der kan bruges til at inddrive gælden,« siger Ulrik Rammeskow.

»Og der er andre regler, og så kan Martin Jørgensen jo være på vej til Madrid halvvejs i den proces også,« tilføjer fogedretsforsker Christian Rützou Hornskov.

Grevinde Alexandras pressesekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen, oplyser til B.T., at man ikke har nogen kommentarer til sagen.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Martin Jørgensen.