Andrew Parker Bowles, der er eksmand til prins Charles hustru, Camilla Parker Bowles, har skabt en del uro omkring flere royale overhoveders helbred.

Hertugindens 80-årige eksmand er nemlig blevet konstateret positiv for coronavirus, og han er forholdsvis sikker på, hvor han er blevet smittet henne:

Nemlig til hestevæddeløbet i forbindelse med Cheltenham Festival for to uger siden.

Det skriver flere britiske medier - deriblandt Daily Mail, som blandt andet beskriver, at Andrew Parker Bowles' frygt skyldes, at flere hundrede ryttere og festivalgængere efterfølgende har rapporteret om corona-symptomer.

Andrew Parker Bowles i selskab med prinsesse Anne under festivalen. Foto: Tim Goode Vis mere Andrew Parker Bowles i selskab med prinsesse Anne under festivalen. Foto: Tim Goode

Bekymringen om de kongeliges helbred skyldes, at flere royale var til stede under den fire dage lange festival, som blev afholdt få dage før, at Boris Johnson lukkede Storbritannien ned.

Andrew Parker Bowles blev blandt andet set kysse prinsesse Anne, der er datter af Dronning Elizabeth, til begivenheden samt kramme prinsesse Annes datter, Zara Phillips.

Andrew Parker Bowles deltog i festivalen den 10. og 11. marts sammen med sin ekskone, Camilla Parker Bowles, som i skrivende stund selv er i isolation, fordi hendes mand, prins Charles, har ligget syg med virussen.

Andrew Parker Bowles fik sine symptomer kort efter festivalen og er altså nu officielt testet positiv.

Andres Parker Bowles' ekskone, Camilla, der i dag er gift med prins Charles, ankommer her til festivalen. Foto: Andrew Matthews Vis mere Andres Parker Bowles' ekskone, Camilla, der i dag er gift med prins Charles, ankommer her til festivalen. Foto: Andrew Matthews

Den 80-årige pensionerede officer virker ikke til at være i tvivl om, at coronavirussen eksploderede til festivalen, men han påstår, at han har fået at vide, at han personligt ikke selv har kunnet smitte nogen til begivenheden.

Det skyldes, at han angiveligt selv blev smittet under arrangementet, derfor først begyndte at være smittebærer en lille uge senere, nemlig den 16. marts.

Til Daily Telegraph siger han følgende om sygdommen:

»Jeg har haft det ret forfærdeligt. Det er bedst om morgenen, men bliver værre i løbet af dagen. Jeg har hostet meget voldsomt, og jeg har været meget sløv. Jeg har sovet dobbelt så meget som normalt.«

Andrew Parker Bowles ses her med prinsesse Anne og hendes datter, Zara Tindall, under festivalen. Foto: Andrew Matthews Vis mere Andrew Parker Bowles ses her med prinsesse Anne og hendes datter, Zara Tindall, under festivalen. Foto: Andrew Matthews

Til spørgsmålet om, hvorvidt han mener, at festivalen burde være blevet aflyst, svarer han følgende:

»Hvis jeg skal være ærlig, så var det vores eget valg, at vi deltog. På det tidspunkt kørte metroen stadig og var fyldt med mennesker. Du kan ikke bebrejde Cheltenham.«

Omkring 250.000 mennesker deltog Cheltenham Festival i løbet af de fire dage i marts.

Hundredvis har efterfølgende påstået, at de har udvist symptomer på den dødelige coronavirus.