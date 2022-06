Lyt til artiklen

B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, mener, at kronprinsparret har lyttet til danskerne.

»De har selvfølgelig læst den sønderlemmende kritik af det, der er foregået på Herlufsholm. De har lyttet til, hvad danskerne synes,« siger han.

For kort tid siden offentliggjorde kronprins Frederik og kronprinsesse Mary en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de har valgt, at prins Christian ikke skal fortsætte på skolen efter sommerferien.

Prinsesse Isabella starter heller ikke i 9. klasse på skolen, fremgår det af Kongehusets hjemmeside.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med deres ældste søn, den kommende konge, prins Christian, foran kostskolen Herlufsholm, hvor han er indskrevet. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary med deres ældste søn, den kommende konge, prins Christian, foran kostskolen Herlufsholm, hvor han er indskrevet. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Kongehusets reaktion kommer, efter at et høringssvar fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som Herlufsholm offentliggjorde lørdag, indeholder sønderlemmende kritik af skolens håndtering af systematisk mobning, overgreb og krænkelser.

Jacob Heinel Jensen forstår godt beslutningen.

»De har været nødt til at handle, hvis de ville skabe ro om sagen. De havde to veje at gå: Lade børnene blive og så vente og se, om en ny bestyrelse kunne lave forandringer eller tage dem ud. Det første vej ville stadig være en farlig strategi, fordi det ville kunne give anledning til fortsat kritik af kronprinsparret,« siger han.

»De har været nødsaget til at trække en streg i sandet for at få ro,« siger han.

I pressemeddelelsen skriver kronprinsparret blandt andet:

'Spørgsmålet om vores søn Christians og vores datter Isabellas skolevalg har fyldt meget for os, og den ulykkelige sag har bragt mange og stærke holdninger i spil i offentligheden. Det er helt forståeligt, når det handler om børn og unges trivsel.'

'Samtidig har det været vigtigt for os at stå ved vores grundtanke om, at store beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag. Det grundlag har vi nu.'

Et af problemerne har også være kronprinsesse Marys involvering i Mary Fonden, som bekæmper mobning, mener Jacob Heinel Jensen.

»Det har udstillet hykleriet,« siger B.T.s royale korrespondent.

Det er endnu ikke besluttet, hvor de skal gå i skole.