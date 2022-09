Lyt til artiklen

Arvestorhertug Guillaume og arvestorhertuginde Stephanie venter deres andet barn.

Det annoncerer arvestorhertugens 'glade' forældre i et opslag på storhertugdømmets officielle Instagram-profil.

'Fødslen er planlagt til april måned. Storhertugen, storhertuginden og medlemmerne af de to familier tilslutter sig denne store lykke,' skriver storhertugparret.

Storhertugparret af Luxembourg, storhertug og Luxembourgs regent Henri og storhertuginde Maria Teresa bliver dermed samtidig bedsteforældre igen.

Arvestorhertuginde Stephanie og arvestorhertug Guillaume af Luxembourg med deres dengang nyfødte søn prins Charles for to år tilbage. Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Arvestorhertuginde Stephanie og arvestorhertug Guillaume af Luxembourg med deres dengang nyfødte søn prins Charles for to år tilbage. Foto: JULIEN WARNAND

For den 40-årige arvestorhertug Guillaume og den 38-årige arvestorhertuginde Stephanie har i forvejen sønnen prins Charles på to og et halvt år.

Prins Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume skal efter sine forældre arve storhertugdømmet.

Kønnet er ikke offentliggjort på det royale pars kommende andet barn.

Arvestorhertug Guillaume og arvestorhertuginde Stephanie blev gift i efteråret 2012.