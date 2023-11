De spanske medier er langt fra færdige med at bore i kronprins Frederiks tur til Madrid og møde med den mexicanske model Genoveva Casanova.

Forleden udtalte kommunikationsekspert Anna Thygesen sig til B.T. om den seneste udvikling i sagen, hvor det spanske medie Telecinco bragte en ny video af kronprins Frederik – og det fik Telecinco til at opsøge Anna Thygesen.

Det fortæller hun i det seneste afsnit af B.T.s podcast 'Q&Co', som du kan lytte til HER.

I podcasten har vært Henrik Qvortrup, udover Anna Thygesen, også besøg af politiker Jon Stephensen og journalistprofessor fra RUC Mark Ørsten i studiet.

Sidstnævnte fortæller indledningsvis, at der i Danmark ikke har været tradition for, at medierne går så hårdt til det danske kongehus, men fordi der pludselig er billeddokumentation, er den aktuelle sag med kronprins Frederik ikke noget, der går væk lige af sig selv.

Anna Thygesen, der selv har boet i Spanien, fortæller videre, at hun i denne uge er blevet kontaktet af en spansk tilrettelægger fra Telecincos nyhedsprogram TardeAR, der ville høre nærmere ind til sagen.

»Der (Hos det spanske medie, red.) er det en kæmpe skandale. Og jeg tror, de flipper ud over, at de ikke kan få fat i nogen i Danmark, der rigtig kan udtale sig,« fortæller Anna Thygesen med henvisning til, at kongehuset blandt ikke har villet udtale sig.

»Dernede handler det jo om, at Casanova er så kendt, at der er papparizzier, der følger hende. De har set at hun ser en eller anden mand, og så går det jo helt amok, da det er ham (Kronprins Frederik, red.),« fortæller hun videre.

Den spanske tilrettelægger har ifølge Anna Thygesen ikke helt styr på sine royale danske facts.

Anna Thygesen bliver eksempelvis spurgt, om hun tror, hvor længe kronprins Frederik kan blive på tronen – en trone han som bekendt endnu ikke besidder.

Hun bliver også spurgt, om hun tror, at kronprins Frederik skal skilles fra kronprinsesse Mary, og her må Anna Thygesen stoppe tilrettelæggeren og forklare, at hun altså ikke er journalist, men 'bare en kommunikationsdame'.

Ifølge Anna Thygesen kan den spanske tilrettelægger ikke forstå, at det ikke er en større historie i Danmark – at det ikke fylder hele det danske mediebillede.

Her må Anna Thygesen forklare, at kongehuset i Danmark har så god opbakning i samfundet, at det generelt ikke er noget man har lyst til at beskæftige sig med.

Til sidst i podcasten spørger Henrik Qvortrup sine tre gæster, hvad der skal til for at sagen blusser yderligere op i Danmark, eller om den eventuelt dør af sig selv hen ad vejen.

