En ny video puster atter liv i sagen om kronprins Frederik og mexicanske Genoveva Casanova.

Det er sagen, der nægter at dø, og det er ifølge kommunikationsekspert Anna Thygesen på flere måder Kongehusets egen skyld.

For knap to uger siden bragte det spanske ugeblad Lecturas billeder af kronprins Frederik i selskab med en mexicansk model ved navn Genoveva Casanova.

Historien lød, at de skulle have brugt en aften sammen i Madrid den 25. oktober, og at kronprins Frederik skulle have overnattet i hendes lejlighed.

»Jeg benægter kategorisk de udsagn, der antyder et romantisk forhold mellem kronprins Frederik og mig,« lød det hurtigt fra Casanova til det spanske medie Hola – hun truede samtidig med at sagsøge Lecuturas.

Fra det danske kongehus' kommunikationsafdeling lød det samtidig: 'Vi udtaler os ikke om rygter og insinuationer'.

Men de spanske medier er ikke færdige med sagen.

Mandag aften bragte det spanske medie Telecinco en ny video, der skal bekræfte kronologien i kronprins Frederiks møde med Casanova i Madrid.

Kronprins Frederik under det spanske kongepars besøg i starten af november. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Frederik under det spanske kongepars besøg i starten af november. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

I videoen kan man ifølge mediet blandt andet se Kronprinsen forlade Casanovas lejlighed den 26. oktober om morgenen.

Ifølge kommunikationsekspert Anna Thygesen, direktør i WeDoCommunication har Kongehuset givet de spanske medier en grund til at fortsætte historien ved at kalde det for 'rygter og insinuationer'.

»Man opfatter det jo nærmest som om Kongehuset siger, at det er løgn. Så nu kan sladderbladene bruge det som legitimation for at gå videre med sagen og sige 'okay, nu skal vi holde os fra at lave rygter, men her i hvert fald beviset for, at han kom ud om morgenen' – og alt andet lige vil man jo tro, at han har sovet der.«

Anna Thygesen har selv tidligere boet i Spanien, og hun forestiller sig ikke, at spanierne har tænkt sig at stoppe lige med det samme.

Genoveva Casanova har danske aner. Vis mere Genoveva Casanova har danske aner.

»Der er fri leg i Spanien til det her. Der er ikke nogen, der stopper dem. For det første handler det om Danmark. Der er ikke et flertal i Spanien, der siger 'stop så jeres hetz mod det danske kongehus'. De fleste spaniere er ligeglade.«

Hun fortsætter:

»Havde det været Se og Hør herhjemme, havde de allerede siddet syv gange inde i Presselogen (Mediekritisk tv-program på TV 2 News, red.), men det findes ikke dernede. De har ikke den der, 'nu må I stoppe', og det er den virkelighed, det danske kongehus befinder sig i nu.«

Bør kongehuset derfor reagere yderligere?

Det kommer ifølge Anna Thygesen an på, hvad sandheden er – og som hun påpeger, har Kongehuset en fast regel om ikke at kommentere på sager som denne.

»Og det er princippet fint nok. For hvis man kommenterer på sådan en sag, hvornår bliver en sag så for lille at kommentere på,« forklarer hun og tilføjer:

»Det var dumt, at de i første omgang gik ud og sagde, at de ikke kommenterede på rygter. Det virkede lidt panikagtigt, og jeg tror, man har taget det ilde op i Spanien, at man kom med den her slet skjulte stikpille til medierne om, at det var medieopfundet.«

Kronprins Frederik afholdt tirsdag Kongejagt i Gludsted Plantage i Midtjylland. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Frederik afholdt tirsdag Kongejagt i Gludsted Plantage i Midtjylland. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Hun fortsætter:

»I sidste ende er det jo Kronprinsen selv, der har forårsaget de her historier.«

Anna Thygesen tror, at de spanske medier vil vride så meget ud af sagen.

»Det ser ikke så godt ud for Kongehuset lige nu, for de kan ikke sige mere. De kan bare sidde og vente og se om, der kommer noget, der forværrer situationen. Det er historien, der ikke vil dø, og de har selv været med til at holde den i live ved at sige, at de ikke kommenterer på rygter og spekulationer.«

Hun slår fast:

»De skulle slet ikke have sagt noget.«

Kronprins Frederik afholdt tirsdag Kongejagt i Gludsted Plantage. Her havde han ikke lyst til at tale med den fremmødte presse. Se videoen øverst.