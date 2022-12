Lyt til artiklen

»Den helt grundlæggende tillid, vi viser hinanden i Danmark. Tilliden til, at andre mennesker vil os det godt, og tilliden til, at samfundet holder hånden under os og griber os, når vi falder. Det er unikt og uvurderligt.«

Det lyder unægtelig som ord, der kunne komme ud af munden på statsminister Mette Frederiksen. På Socialdemokratiets årlige kongres. Eller måske endda i en valgkamp.

Men ordene er ikke Mette Frederiksens. Det er kronprinsesse Marys. Og det siger noget om, hvad det er for et kongehus, der venter os i fremtiden. Det vender vi tilbage til.

Fredag holdt kronprinsesse Mary en tale ved lanceringen af Fælleskabsmålingen II, der er en undersøgelse af danskernes levevilkår. Det viser sig nemlig, at flere danskere kæmper med mistrivsel, ensomhed og lavere livstilfredshed. Siden den første måling i 2016 er der flere danskere, der siger, at de mangler en ven.

Statsministeren og Kronprinsessen til møde i Dansk Industri i 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er naturligvis en trist udvikling, som vi sammen skal tage hånd om. Men spørgsmålet er, om det skal være Kongehuset, der sætter fokus på det – eller om det skal være politikerne.

Hele Kronprinsessens tale var en sand kærlighedserklæring til den danske velfærdsstat:

»Da jeg – for efterhånden snart mange år siden – flyttede til Danmark, lagde jeg ret hurtigt mærke til en helt unik ting ved det danske samfund – og som også er noget, vi danskere refererer stolt til ude i verden: tilliden,« sagde Kronprinsessen i Sydhavnen, inden hun tilføjede, at »samfundet griber os, når vi falder«.

»Det er både unikt og helt uvurderligt. Og er også – tror jeg – en af årsagerne til, at Danmark igen og igen er blevet kåret som verdens lykkeligste land. Det skal vi værne om og passe på,« sagde kronprinsesse Mary.

Da sangerinden Jada vandt kronprinsparrets kulturelle Stjernedryspris i 2019, kvitterede hun med at sige »Ned med patriarkatet og et hvidt overherredømme« i sin tale. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Kronprinsesse Marys passion for det socialpolitiske er ikke noget nyt. Da hun først kom til Danmark, kastede hun mest glans over modebranchen, men som årene gik, skærpede hun sin profil.

Hun rykkede sig i en mere seriøs retning og påtog sig gennem sit virke i Mary Fonden mærkesager som ensomhed og mobning. Hun adskiller sig markant fra dronning Margrethe, som gennem tiden har interesseret sig mere for kunst og kultur.

Retningen er nu blevet så markant, og Kronprinsessen har rykket Kongehuset politisk. For der er jo også partier i Danmark, der mener, at vi skal værne lidt mindre om velfærdsstaten og tage lidt mere ansvar for os selv. Hjælpe hinanden i stedet for bare at regne med, at samfundet griber os.

Langt de fleste danskere elsker den måde, vi har indrettet os på. Med verdens højeste skattetryk og med en velfærdsstat, der hjælper, når vi har brug for det. Det er statens opgave at sikre, at ingen lider nød, mener et stort flertal af danskerne. Derfor er der heller ikke mange, der er uenige med Kronprinsessen i, at vi skal værne om vores velfærdsstat.

Kronprinsessens taler bliver mere og mere markante. Her er hun på besøg i Hà Nam-provinsen under et erhvervsfremstød i Vietnam i november. Foto: Ida Marie Odgaard

Men talen er alligevel et lysende bevis på, at kronprinsparrets udgave af Kongehuset har rykket sig politisk. I gamle dage plejede man at sige, at kongehuse indtog en centrum-højre-position i samfundet.

Det hang selvfølgelig også sammen med De Konservatives motto 'gud, konge og fædreland'. Konservative strømninger i samfundet var simpelthen det bedste våben mod afvikling af Kongehuset.

I dag er det selvfølgelig anderledes. Det er kun Enhedslisten, der decideret ønsker at afskaffe Kongehuset, mens resten af venstrefløjen omfavner Dronningen og kronprinsparret, og derfor kan medlemmerne af Kongehuset nemt bevæge sig over mod en centrum-venstre-position.

Det gør kronprinsparret. Langsomt, men sikkert styrer de Kongehuset mod nye tider. Med deres stærke sociale profil og fokus på den grønne omstilling.

Det er bestemt ikke dumt, men det er heller ikke ufarligt. For Kronprinsessen kommer til at lyde mere og mere som Mette Frederiksen under en valgkamp.

Kronprinsesse Mary balancerer på en knivsæg – og kammer det over, vil hun blive kritiseret. I 2021 var det Pernille Vermund, der åbenlyst sagde, at hun havde det svært med kronprinsparrets værdipolitiske kurs.

Det kan være fristende at bevæge sig i tidsåndens retning. Men som royal skal man passe på, for hele idéen med Kongehuset er, at de er hævet over det politiske.

Der skal være forskel på en kronprinsesse og en statsminister.