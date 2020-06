I flere måneder har anklagemyndigheden i New York forsøgt at få britiske prins Andrew i tale i forbindelse med efterforskningen af den afdøde milliardær Jeffrey Epstein. Uden held.

Men anklagemyndigheden har ikke givet op. Og nu har denne sendt en officiel anmodning til de britiske myndigheder: Et krav om en samtale med den fåmælte prins.

Det skriver flere medier uafhængigt af hinanden - heriblandt The Sun, NBC News og ABC News.

Det amerikanske justitsministerium har ifølge mediernes oplysninger sendt en anmodning om såkaldt 'mutual legal assistance' (MLA) afsted mod det britiske indenrigsministerium.

Epstein havde mange indflydelsesrige venner. En af de mest prominente var prins Andrews. Vis mere Epstein havde mange indflydelsesrige venner. En af de mest prominente var prins Andrews.

Anmodningen bruges typisk i strafferetlige sager på tværs af USA og Storbritannien, og den kan betyde, at dronning Elizabeths søn vil blive tvunget til at vidne i en britisk domstol.

Ifølge medierne har de britiske myndigheder endnu ikke taget stilling til anmodningen om det, som omtales som en 'samtale' - altså ikke en afhøring.

Det fremgår for nuværende ikke, om prins Andrew selv er mistænkt i sagen. Men de amerikanske myndigheder har flere gange givet udtryk for, at de gerne vil tale med ham, da han menes at have indgående kendskab til sagen på grund af hans forhold til den afdøde milliardær.

Hidtil er det dog ikke lykkedes de amerikanske myndigheder at få prinsen til at samarbejde.

Dette på trods af, at han i november udtalte, at han var villig til at hjælpe med en eventuel efterforskning af sagen, hvori Jeffrey Epstein er mistænkt for sexslaveri og menneskehandel.

I forbindelse med sagen har en kvinde desuden anklaget prinsen for at have forgrebet sig på hende, da hun som 17-årig deltog ved Jeffrey Epsteins arrangementer.

Selv afviser prins Andrew alle anklager, men sagen har ikke været uden konsekvenser for ham.

I november trak han sig således fra alle sine officielle forpligtelser i det britiske kongehus. Dette blot få måneder efter Jeffrey Epstein begik selvmord, mens han sad fængslet frem mod retssagen mod ham.