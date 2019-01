I Danmark har vi prins Nikolai, der med sine 19 år og modelansigt sikkert får mange teenagehjerter til at banke hårdt, men også i England er der en royal teenager, hvis udseende vækker lykke.

Det er 19-årige Arthur Chatto, der er barnebarn af den engelske dronnings søster, skriver Vanity Fair.

Han høster mange hjerte-emojis og ros fra især kvindelige følgere på det sociale medie Instagram.

Især de billeder, som Chatto har lagt op, hvor han ikke har skjorte på, vækker begejstring.

Vis dette opslag på Instagram Trekking in the Scottish highlands Et opslag delt af Arthur Chatto (@artchatto) den 6. Jan, 2019 kl. 7.00 PST

Over 24.000 synes godt om et billede, hvor teenageren står med benene godt plantet i lyng.

»Ude at trekke i det skotske højland,« skriver han som tekst til billedet.

Han uddyber ikke yderligere, hvorfor han hverken har bluse, skjorte eller jakke på.

Den veltrænede ungersvend har over 100.000 følgere på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Squinting not winking Et opslag delt af Arthur Chatto (@artchatto) den 23. Jul, 2018 kl. 11.19 PDT

Hans popularitet på billeddelings-mediet kan hænge sammen med, at han ligger et godt stykke nede i arvefølgen til tronen.

Fordi han er nummer 25 i rækken, behøver han ikke at ligge under for de regler, der gælder det engelske kongehus på sociale medier.

På hans Instagram kan man se, at Chatto kommer en del ud at rejse.

Desuden viser flere billeder, at hans veltrænede krop skyldes en masse tid i et fitness-center.