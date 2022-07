Lyt til artiklen

To navne aflyses på årets Roskilde Festival i sidste øjeblik.

De oplyser festivalen i sin app.

Her kan man læse, at Siti Muharam fra Tanzania har måttet opgive at komme til Roskilde.

Det samme gælder Primitive Man fra USA, som heller ikke kommer til at spille på årets festival.

De skulle henholdsvis have spillet på Gloria klokken 16.30 fredag og Pavilion klokken 02.30 natten til lørdag.

Roskilde Festival har dog rykket hurtigt.

De er nemlig allerede klar med en erstatning.

Det er i form af Otoboke Beaver, der er et japansk funkband, pg Årabrot, der spiller norsk gotisk rockmusik.

I samme ombæring oplyser festivalen, at koncerten med gruppen Snail Mail fra 18.00 til 18.30 på Pavilion Scenen.