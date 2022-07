Lyt til artiklen

En juni aften sidste år endte den 32-årige politibetjent Stefan Nymann i koma og blev svært hjerneskadet, da han blev påkørt af en flugtbilist.

17. juni blev den 21-årige selverklærede vanvidsbilist Mohamad Tarek Younes idømt fire års fængsel for at have påkørt Stefan Nymann.

Den dom får nu flere politikere til at kræve højere straffe, selvom det blot er halvandet år siden, Folketinget skærpede straffen for vanvidsbilisme.

Det skriver Jyllands-Posten.

Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har i et brev til justitsminister Mattias Tesfaye (S) opfordret ham til at indkalde til en politisk drøftelse af strafniveauerne for vanvidskørsel, og ministeren af ikke afvisende over for det forslag.

»Derfor har jeg indkaldt partierne i aftalekredsen til et møde efter sommerferien. For vanvidsbilisme skal stoppes,« siger Mattias Tesfaye til Jyllands-Posten.

Vanvidsbilisme defineres ved, at køreren bevidst forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, eller hvis der køres med over 100 procent højere hastighed, end det tilladte.