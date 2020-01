Forsvarsministeren er blevet forsikret om, at kronprinsen ikke er blevet indviet i følsomme oplysninger.

Kronprins Frederik og nøglepersoner i Forsvaret drøfter ikke følsomme oplysninger om interne forhold i Forsvaret.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) i Folketingssalen. Det sker som svar på et spørgsmål om kronprinsens private møder med nøglepersoner i Forsvaret.

Det er SF's Anne Valentina Berthelsen, som har spurgt ind til emnet.

- Forsvarschefen har til Forsvarsministeriet oplyst, at der er tale om sammenkomster under private former, hvorfor der ikke drøftes konkrete eller følsomme forhold for Forsvaret, siger Bramsen.

- Det bliver jeg nødt til at henholde mig til. Det er klart, at drøftelser og beslutninger om konkrete eller følsomme forhold om Forsvaret skal ske via de officielle kanaler, siger ministeren.

Meldingen kommer, efter at netmediet Olfi, der dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, har beskrevet, at kronprinsen har holdt hemmelige møder med ledende medlemmer af Forsvaret.

Olfi har fået adgang til oplysninger. Disse bekræfter, at møderne har fundet sted et par gange om året. Og at det seneste fandt sted 6. november 2019. Det skrev mediet tidligere på måneden.

På møderne har kronprinsen ifølge Olfi angiveligt fået følsomme oplysninger om interne forhold i Forsvaret.

På deltagerlisten var blandt andre chefer for Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationskommandoen.

Møderne er ifølge Olfi blevet afholdt, uden at forsvarsministeren eller andre medlemmer af regeringen er blevet informeret.

Bramsen siger, at hun ikke har nogen holdning til rådgivningen af kronprinsen.

- Men jeg har en holdning til, at drøftelser og beslutninger om konkrete og følsomme oplysninger, der vedrører Forsvaret, skal foregå via de officielle kanaler, siger hun.

Bramsen mener ikke, at hun i denne sag kan løfte pegefingeren. Hun henviser til svaret fra forsvarschefen.

Ritzau har henvendt sig til kongehuset om en kommentar til sagen. Men kongehuset er ikke vendt tilbage.

/ritzau/