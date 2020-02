Stofferne chlorpyrifos og chlorpyrifosmethyl holder insekter væk fra frugt og grønt, men de bliver nu forbudt.

Et EU-forbud, som skal forhindre salg og import af frugt og grønt med rester af sprøjtemidlerne chlorpyrifos og chlorpyrifosmethyl i hele EU, er tirsdag blevet vedtaget.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi skal ikke tillade sprøjtemidler, der udgør en risiko for forbrugerne, og jeg er meget tilfreds med, at vi med det her forbud får beskyttet både danske og europæiske borgere, udtaler fødevareminister Mogens Jensen (S).

Danmark har siden august presset på for at få et forbud mod de omstridte sprøjtemidler.

Sprøjtemidlerne bliver typisk anvendt til at bekæmpe insekter i forbindelse med dyrkning af frugt og grønt.

Lande uden for EU kan fortsat anvende stofferne til insektbekæmpelse. Men beslutningen om et EU-forbud gør det ulovligt at importere frugt og grønt med rester af de to stoffer.

- Vi vil ikke have frugt og grønt med rester af stofferne, og det må man lytte til, hvis man vil eksportere til EU, siger Mogens Jensen.

Indtil forbuddet er fuldt implementeret, vil Fødevarestyrelsen kontrollere for de to typer sprøjtemiddelrester. Partier af frugt og grønt, der udgør en risiko, vil blive fjernet.

Siden 2006 har brugen af sprøjtemidler med chlorpyrifos ikke været tilladt i Danmark. Der har aldrig været godkendt sprøjtemidler med chlorpyrifos-methyl.

Store dele af den danske detailhandel har også allerede indført nultolerance over for rester af både chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i frugt og grønt.

