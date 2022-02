Ukrainerne flygter i hobetal ud af deres land.

Men hvor skal de mange ukrainere, der her til morgen har startet deres biler og er på vej ud af landet, egentlig køre hen?

I kølvandet på Ruslands angreb af Ukraine hober spørgsmålene om, hvad der skal nu ske med ukrainerne, sig hastigt op.

Står det til den danske regerings parlamentariske grundlag, kan en del af ukrainerne godt sætte kursen mod Danmark.

På Christiansborg efterlyser regeringens støttepartier nu, at regeringen så hurtigt som overhovedet muligt får lavet en plan for, hvordan Danmark skal være klar til at tage imod flygtninge fra Ukraine.

Hos Enhedslisten mener man, at Danmark skal stå klar til at tage imod så mange af ukrainerne som overhovedet muligt.

»Vi skal tage så mange, som der er brug for. I første omgang skal vi genåbne nogle af de asylcentre, der lige nu står tomme rundtomkring, som påtænker, at de sagtens kan tage imod ukrainere. Og så skal vi gøre, hvad vi kan, for at få skabt en hverdag, hvor ukrainerne kan arbejde og være en del af samfundet,« siger udlændingeordfører Rosa Lund.

Udlændingeordfører for De Radikale Kathrine Olldag er enig. Hun efterlyser i samme ombæring, at regeringen går med på at lave et europæisk kvotesystem, hvor man fordeler, hvor mange flygtninge hvert enkelt land kan tage.

Tung trafik på vej ud af Ukraines hovedstad Kiev her til morgen. Foto: REUTERS TV Vis mere Tung trafik på vej ud af Ukraines hovedstad Kiev her til morgen. Foto: REUTERS TV

»Vi skal have en plan så hurtigt som overhovedet muligt for, hvad der skal ske med de mennesker, vi lige nu ser flygte ud fra Ukraine. Det er virkelig, virkelig vigtigt,« siger Kathrine Olldag.

De Radikale har ikke lagt sig fast på et bestemt tal eller en grænse for, hvor mange flygtninge Danmark kan tage imod.

»Men vi taler om potentielt tre millioner flygtninge fra Ukraine. Så det er bestemt en del tusinde, vi skal tage imod,« siger Olldag.

Carl Valentin, udlændingeordfører for SF, vil på nuværende tidspunkt ikke sætte et tal på, hvor mange flygtninge Danmark skal tage imod fra Ukraine. Men han er i tvivl om, at Danmark bør tage imod et større antal ukrainerne, hvis det bliver nødvendigt.

»Den bedste løsning ville være en form for fordelingsnøgle, hvor EU finder ud af, hvor mange flygtninge landene skal tage imod hver især. Derfor vil jeg også opfordre regeringen til at få lavet en plan. Det kan kun gå for langsomt,« siger Carl Valentin fra SF.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Det har endnu ikke været muligt. Til Politiken skriver Tesfaye her til formiddag i en mail, at regeringen lige nu »følger situationen tæt«.