»Det er en kold og kynisk verden, politik.«

Det er konklusionen fra Jesper Høgedal, der tirsdag blev smidt ud af Nye Borgerlige, hvor han sad i hovedbestyrelsen som regionsrepræsentant.

For eksklusionen kom angiveligt, uden Høgedal nogensinde er blevet informeret om den konkrete årsag, siger han til B.T.

»Jeg har været med i Nye Borgerlige siden 2016, og jeg har været med til at bygge partiet op. Og så bliver man fjernet med et fingerknips.«

Det samme beskriver han onsdag aften i et opslag på Facebook, hvor han også fortæller, at det efter hans overbevisning var et pres fra Lars Boje, der fik partiets næstformand, Henriette Ergemann, til at trække sig fra posten.

»Om det så er Lars Boje selv der har ønsket at lægge pres på Henriette, eller han mener, det har været nødvendigt, fordi folketingsgruppen har presset ham, samt at angiveligt 10-15 byrådsmedlemmer har kontaktet ham med en melding om, at de forlader Nye Borgerlige, hvis ikke Henriette trækker sig, kan jeg ikke vide,« skriver Jesper Høgedal på Facebook onsdag.

Henriette Ergemann blev valgt med stort flertal på partiets ekstraordinære generalforsamling 7. april, men efterfølgende har blandt andre B.T. kunnet berette om flere kontroversielle kommentarer om coronavirus, som Ergemann har skrevet på sociale medier, før hun blev valgt.

Det resulterede i, at hun til sidst måtte beklage og altså siden trække sig.

Jesper Høgedal er desuden medlem nummer to til at blive smidt ud af partiet tirsdag. Den første var hovedbestyrelsesmedlem og medlem af Vejle byråd, Rune Bønnelykke.

Bønnelykke har fortalt til P4 Trekanten, at han tidligere på dagen fik et opkald, hvori begrundelsen for hans eksklusion lød, at han havde været »partiskadelig og illoyal.«

Jesper Høgedal, er der andre end dig og Rune Bønelykke, som er blevet smidt ud tirsdag?

»Det er jeg ikke klar over. Alle de kommunikationsfora, vi anvender – Messenger-tråde og den slags – er jeg ikke længere en del af, så jeg har ikke hørt mere.«

Eksklusionerne kommer dagen efter, Henriette Ergemann valgte at trække sig.

I opslaget Jesper Høgedal har lavet onsdag aften, forklarer han, at han samme dag har fået en årsag til ekskluderingen:

»Den nærmere årsagsforklaring, som jeg i dag har fået af partiet, er, at jeg tilsyneladende har delt oplysninger (jeg kan ikke få oplyst hvad der konkret er tale om) med Henriette fra det hovedbestyrelsesmøde, vi havde søndag aften, som så angiveligt har videreformidlet dette til en tredje part,« skriver han.

Den tredje part skulle ifølge Jesper Høgedal have kontaktet Lars Boje søndag aften og konfronteret ham med de videreformidlede oplysninger, der – igen ifølge Jesper Høgedal – er kommet fra et hovedbestyrelsesmøde, hvor Henriette Ergemann ikke deltog.

Jesper Høgedal vedkender at have talt med hende, men mener ikke, at det var forkert, da Henriette Ergemann fortsat var en del af hovedbestyrelsen på daværende tidspunkt.

B.T. har kontaktet Nye Borgerliges ledelse, der ikke ønsker at kommentere sagen.