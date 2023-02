Lyt til artiklen

Nye Borgerlige har tirsdag eftermiddag ekskluderet endnu et medlem.

Denne gang er det Jesper Høgedal, der var regionsrepræsentant i partiets hovedbestyrelse, skriver DR.

Han er nummer to til at blive ekskluderet fra partiet tirsdag.

Den første var Rune Bønnelykke, der også sad i hovedbestyrelsen og desuden var medlem af Vejle byråd.

De to medlemmer har ifølge DR ikke levet op til partiets reglementer om »tillid, fortrolighed og respekt for partiets institutioner.«

Bønnelykke har fortalt til P4 Trekanten, at han tidligere på dagen fik et opkald, hvori begrundelsen lød, at han havde været »partiskadelig og illoyal.«

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Jesper Høgedal og partiets ledelse.