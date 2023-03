Lyt til artiklen

De Konservative truer nu med at skrue op for de politiske angreb på Venstre, hvis ikke partiet »vender hjem« til blå blok. Desuden er Venstre »hovedårsagen til splittelsen i det borgerlige Danmark.«

Sådan lyder det fra Rasmus Jarlov, finansordfører for Konservative, som Altinget har interviewet.

Jarlov forklarer, at Venstre i høj grad har ansvaret for splittelsen i det borgerlige Danmark. Blandt andet ved at blandt andet Lars Løkke og Inger Støjberg brød med partiet og selv skabte nye partier, men især ved at indgå i regering med Socialdemokraterne og Moderaterne.

»Derfor er det utroligt at høre på folk fra Venstre, der bebrejder det borgerlige Danmark for at være fragmenteret og splittet, når de selv er hovedårsagen til den opsplitning,« siger Jarlov.

Han siger, at Konservative bliver nødt til at »føre en hård kampagne mod Venstre,« såfremt partiet ikke vender tilbage til blå blok igen.

Jarlov siger desuden, at han mener det vil være ærgerligt, men uddyber at Venstre og Konservative står overfor hinanden som modstandere, fordi Venstre er »gået sammen med hovedfjenden«.

Venstres midlertidige politiske ordfører Torsten Schack-Pedersen siger omvendt, at Konservative er ude i en »besynderlig strategi«, når partiet gør Venstre til hovedfjenden«.

Han mener, at Venstre har fået markante politiske indrømmelser i forbindelse med deres deltagelse i regeringen og alternativet var at overlade magten til rød blok.