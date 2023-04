Søndagen morgen forlader Lizette Risgaard sin post som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Men det efterlader en svækket fagbevægelse tilbage på perronen, vurderer politisk kommentator Søs Marie Serup.

»De står jo som en afpillet kylling i forhold til de store politiske dagsordener eksempelvis seniorpensionen,« siger hun.

Torsdag kunne Ekstra Bladet og Berlingske afsløre, hvordan en række mænd anklager FH-formanden for upassende berøringer og grænseoverskridende adfærd.

På et hastemøde fredag morgen besluttede FH at igangsætte en advokatundersøgelse hurtigst muligt af sagen. Imens holdt Risgaard fast i, at hun kunne fortsætte som formand.

Søndagen morgen vælger Lizette Risgaard alligevel at trække sig som formand med begrundelsen om, at oplysningerne i sagen står i vejen for Fagbevægelsens arbejde.

Men det har været et spørgsmål om tid, vurderer Søs Marie Serup.

»Det kunne næsten ikke ende andre steder, det var mere et spørgmsål om, hvor lang tid det ville tage at nå til den erkendelse,« siger Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Søndag morgen er det så kommet frem, at ledelsen i Fagbevægelsen har kendt til en 'grænseløs adfærd' fra formanden.

En afsløring, der flytter spotlysen over på ledelsen og de personer, der har været omkring Risgaard.

Derfor skal FH træde »meget varsomt«, når de vælger en ny formand i stedet for Risgaard.

»I MeToo-sager er man nødt til at tage overgangen til en ny formand meget alvorligt. Fagbevægelsen skal passe meget på,« siger Søs Marie Serup og fortsætter:

På et pressemøde fredag morgen undskyldte Lizette Risgaard for sin grænseoverskridende adfærd over for adskillige mandlige kollegaer. Foto: Emil Nicolai Helms Vis mere På et pressemøde fredag morgen undskyldte Lizette Risgaard for sin grænseoverskridende adfærd over for adskillige mandlige kollegaer. Foto: Emil Nicolai Helms

»Det vil være en stor betonklods om benet, hvis de vælger en formand, der har kendt til de her sager uden at handle.«

Her refererer den politiske kommentator til B.T.s afsløringer af, hvordan den tidligere formand for De Radikale, Sofie Carsten Nielsen, havde kendskab til grænseoverskridende adfærd fra Morten Østergaard.

Fredag aften blev næstformand, Morten Skov Christiansen, udpeget som fungerende formand i kølvandet på Lizette Risgaards beslutning om at tage privat orlov.

Fagbevægelsens Hovedorganisations forretningsudvalg har nu genoptaget lørdagens hasteindkaldte møde for at diskutere det videre forløb mod valget af en ny formand.

