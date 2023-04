Efter en række møgsager har Moderaternes kulturordfører, Jon Stephensen, valgt at tage 'privat orlov' fra Folketinget.

Orloven bliver på egen regning, fordi det ifølge Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, ikke skal »ligge skatteyderne til last.«

Men det bliver alligevel ikke helt gratis for skatteyderne, skriver Frihedsbrevet.

For selvom den tidligere teaterdirektør ikke direkte får løn af Folketinget, optjener han stadig folketingsvederlag, mens han er væk.

Det lukrative vederlag optjener et medlem af Folketinget, når man har været valgt ind i en periode.

Det vil sige, at Jon Stephensen fortsat vil optjene beløbet svarende til en halv månedsløn for hver måned, han er på orlov. Et beløb, der løber op i cirka 150.000 kroner, udregnet fra grundsatsen for grundvederlaget.

Tirsdag kom det frem, at Jon Stephensen vil tage orlov fra sit politiske arbejde frem til Folketingets åbning 3. oktober.

Meldingen kommer i kølvandet på flere møgsager de seneste måneder. Senest er det kommet frem, hvordan den 63-årige politiker har sendt upassende beskeder til en 19-årige kvinde fra Moderaternes Ungdomsparti.

Moderaternes kulturordfører, Jon Stephensen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Moderaternes kulturordfører, Jon Stephensen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Beskeder, som TV 2 har set, har handlet om kvindens krop. Han skriver blandt andet, at hun er 'smuk med den lækreste krop.'

Beskeder, som Jon Stephensen tirsdag eftermiddag beklagede og forklarede, at han »ikke længere kan genkende sig selv.«

Selv understreger Jon Stephensen, at han regner med at vende tilbage til Folketinget efter sin orlov. Og imens han tager godt og vel fem måneder orlov, optjener han stadig sit lukrative eftervederlag.

Men hvis Jon Stephensen beslutter sig for at stoppe i politik, vil han dog ikke kunne få udbetalt den optjente folketingsløn.

Det bekræfter Folketingets pressetjeneste i et skriftligt svar til B.T.

Man kan kun få udbetalt eftervederlaget, hvis man udtræder i af Folketinget i forbindelse med sygdom, eller man ikke bliver genvalgt til Folketinget.

I den forbindelse understreger Folketingets pressechef, Claus Brask, at »Folketinget ikke ønsker at forholde sig til tænkte situationer, der vedrører navngivne medlemmer.«